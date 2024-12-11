Решение президента Литвы вызвало протест: экологи недовольны кадровой политикой

В среду возле Президентского дворца состоялась акция протеста, призванная привлечь внимание лидера государства к ухудшающейся экологической ситуации в Литве. Как указано на странице организаторов протеста в Facebook, его целью также является выражение несогласия с позицией президента Гитанаса Науседы о том, что кандидатура Сигитаса Поденаса является непригодной на должность министра окружающей среды, при этом Игнас Хофманас назначается на должность главы Министерства сельского хозяйства.