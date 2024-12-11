2024.12.11 09:24

Решение президента Литвы вызвало протест: экологи недовольны кадровой политикой

 
члены профсоюзов протестуют против кандидатуры П. Подерскиса

В среду возле Президентского дворца состоялась акция протеста, призванная привлечь внимание лидера государства к ухудшающейся экологической ситуации в Литве. Как указано на странице организаторов протеста в Facebook, его целью также является выражение несогласия с позицией президента Гитанаса Науседы о том, что кандидатура Сигитаса Поденаса является непригодной на должность министра окружающей среды, при этом Игнас Хофманас назначается на должность главы Министерства сельского хозяйства.

7 участников протеста возле Президентского дворца держали плакаты с надписями „Не считается с людьми, как будет считаться с природой“ и „Профсоюзы против Подерскиса“.

По словам председателя Федерации региональных профсоюзов и организатора протеста Аудрюса Гельжиниса, нельзя допустить, чтобы представитель бывшего правящего большинства, уничтожившего многие сферы, подведомственные Министерству окружающей среды, возглавил Министерство окружающей среды.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе президент Г. Науседа подписал указ о составе нового правительства. В новом кабинете министров нет двух министров. Пока неясно, кто возглавит министерства окружающей среды и юстиции.



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