Решение президента Литвы вызвало протест: экологи недовольны кадровой политикой

7 участников протеста возле Президентского дворца держали плакаты с надписями „Не считается с людьми, как будет считаться с природой“ и „Профсоюзы против Подерскиса“.
По словам председателя Федерации региональных профсоюзов и организатора протеста Аудрюса Гельжиниса, нельзя допустить, чтобы представитель бывшего правящего большинства, уничтожившего многие сферы, подведомственные Министерству окружающей среды, возглавил Министерство окружающей среды.
ELTA напоминает, что на прошлой неделе президент Г. Науседа подписал указ о составе нового правительства. В новом кабинете министров нет двух министров. Пока неясно, кто возглавит министерства окружающей среды и юстиции.