Решение офиса президента не приглашать главу МИД Литвы на встречу с Зеленским подверглось критике

По мнению консерватора, очень жаль, что лидер Литвы Гитанас Науседа решил пойти по пути своего советника Фредерикаса Янсонаса – разделять страну, а не объединять ее.

"Это протокольное оскорбление, прежде всего, министра иностранных дел Украины Кулебы, потому что делегации всегда формируются по зеркальному принципу: если президент иностранного государства включает в свою делегацию министра иностранных дел, то и с другой стороны обычно присутствует министр иностранных дел. Это протокол", – сказал Ж. Павиленис.

С другой стороны, подчеркивает консерватор, решение не приглашать Г. Ландсбергиса на встречу в президентский дворец ошибочно и в другом аспекте.