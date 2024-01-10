Решение офиса президента не приглашать главу МИД Литвы на встречу с Зеленским подверглось критике

По мнению консерватора, очень жаль, что лидер Литвы Гитанас Науседа решил пойти по пути своего советника Фредерикаса Янсонаса – разделять страну, а не объединять ее.
"Это протокольное оскорбление, прежде всего, министра иностранных дел Украины Кулебы, потому что делегации всегда формируются по зеркальному принципу: если президент иностранного государства включает в свою делегацию министра иностранных дел, то и с другой стороны обычно присутствует министр иностранных дел. Это протокол", – сказал Ж. Павиленис.
С другой стороны, подчеркивает консерватор, решение не приглашать Г. Ландсбергиса на встречу в президентский дворец ошибочно и в другом аспекте.
"Очевидно, что встреча в президентском дворце станет основным моментом визита. Запланированы официальная встреча и обед. Очевидно, что здесь будут обсуждаться вопросы внешней политики и политики безопасности. И это очень важно, потому что необходимо собирать коалиции, а коалиции обычно собираются и создаются дипломатическими службами и их руководителями, а в данном случае министр не приглашен", – не скрывал удивления Ж. Павиленис, не исключая, что к этому решению, вероятно, имеет отношение руководитель президентской Группы по связям с общественностью Ф. Янсонас, который включен в состав делегации.
"Он принимает участие во встрече с президентом Зеленским. Я считаю, что это оскорбление президента Украины, министра Кулебы, не говоря уже о Габриэлюсе Ландсбергисе. В очередной раз президент с Фредерикасом Янсоносом демонстрируют умение разделять", – сказал он, добавив, что, по его сведениям, были попытки намекнуть на важность участия Г. Ландсбергиса.
"Насколько мне известно, были попытки и советы, что он там должен присутствовать, но было сказано нет", – заключил Ж. Павиленис.
Подписант Акта от 11 марта Альбинас Янушка, который в последнее время не жалеет резких слов в адрес президента, утверждает, что подобная выходка Офиса президента является выражением неуважения ко всей дипломатической службе, Литве и самому В. Зеленскому.
По словам дипломата, "президент решился показать всему миру свой кризис".
"Вот так пишется история. Министр иностранных дел Украины с своим президентом в Президентском дворце Литвы, а министра иностранных дел Литвы не впускают. Во встрече принимают участие 6 советников президента и А. Анушаускас. И один директор департамента из МИДа", – написал А. Янушка в социальной сети Facebook.
"Это не просто неуважение к дипломатической службе, это неуважение к Литве, неуважение к В. Зеленскому", – подчеркнул он.
Помимо этого, А. Янушка критикует и министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, сообщившего об ассигнованиях министерства на военную поддержку Украины.
"А. Анушаускас хвастается говоря, что он дает Украине столько же денег, сколько Япония, хотя Япония перевела в фонд НАТО три миллиарда. Это он дает, Минобороны дает. Не народ Литвы", – добавил он.
В свою очередь, социал-демократ Гинтаутас Палуцкас не сомневается, что решение не приглашать Г. Ландсбергиса в президентский дворец на встречу в рамках визита В. Зеленского свидетельствует о напряженности между ведомствами.
"Я даже не сомневаюсь, что это – результат отношений и политической напряженности", – так политик прокомментировал ситуацию.
Социал-демократ отметил, что это не первый случай, когда Офис президента не приглашает определенных лиц на международные встречи. По мнению Г. Палуцкаса, такая политическая напряженность не в интересах государства.
"Ведь когда-то некоторых журналистов не приняли или их попросили выйти в ходе организации международной конференции. Получается, есть списки этих любимых и нелюбимых людей", – сказал политик.
"Не думаю, что это – в интересах государства", – добавил он.