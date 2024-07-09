Решение о создании полигонов в Таураге и Шилале будет обсуждаться с местным населением

„Ситуацию я вижу прежде всего через сформированную Государственным советом обороны просьбу к армии и Министерству обороны поработать вместе и оценить, где в Литве у нас может быть подходящий полигон для маневра бригады. (...) Необходимость в этом очевидна, и она до сих пор не реализована“, - во вторник Žinių radijas сказал К. Будрис.
По словам советника президента, территории в Шилальском и Таурагском районах были выбраны после того, как армия провела оценку территорий. На вопрос о местонахождении одного из полигонов, который находится совсем рядом с городом Таураге, К. Будрис заверил, что это пространство будет использоваться только для тренировок по военному маневрированию.
„Мы искали большее пространство, где мы могли бы маневрировать, поэтому, возможно, важно подчеркнуть слово „маневрировать“, а не „стрельба“, то есть шума, когда под окнами стреляют гаубицы, не будет“, - сказал он.
К. Будрис призвал общественность не бросаться обвинениями и заверил, что решение о создании полигонов будет обсуждаться, чтобы найти наилучший двусторонний выход. По его словам, сейчас Литва готовится к прибытию союзной бригады, а из-за отсутствия полигона государство заинтересовано в поиске подходящих решений.
„Не нужно в таких ситуациях принимать условие, что если что-то будет мешать, то это неразрешимо. Я думаю, у нас есть много хорошего опыта, когда мы умеем согласовывать различные аспекты, ограничивать одну деятельность ради другой. Как и в случае с Руднинкай, когда нам удалось договориться и как все изменилось после 2022 года, когда мы быстро нашли решения с различными ограничениями“, - сказал он.
Литовские чиновники ищут новые места для полигонов, поскольку страна принимает все больше союзных войск и расширяются собственные вооруженные силы страны.
Литва создает национальную дивизию, стремясь выйти на полную оперативную мощность к 2030 году.
После начала российского вторжения в Украину Вильнюс и Берлин договорились о постоянном размещении немецкой бригады в Литве. Берлин планирует сделать это к 2027 году, основная часть бригады будет размещена на полигоне в Руднинкай. Литва обещает за это время подготовить необходимую инфраструктуру.
По данным Министерства обороны, полигон займет 4304 га площади в Таурагском районе, 2677 га в Шилальском. Осенью планируется начать строительство полигонов.
После того как министр обороны Лауринас Кащюнас объявил о своем запланированном визите в Таурагский и Шилальский районы в середине июля для обсуждения создания двух полигонов, общественность уже готовит вопросы министру. Местных жителей беспокоит судьба любимых мест отдыха, лесов и охотничьих угодий.
Генадиюс Збараускас, председатель правления Шилальского отделения Литовского содружества охотников и рыбаков, утверждает, что сообществу непонятно, почему так внезапно понадобились полигоны и почему наблюдается спешка с их созданием.