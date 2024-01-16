Решение ЕСПЧ по делу о незаконном лишении свободы гражданина Саудовской Аравии – не в пользу Литвы

Согласно пресс-релизу ЕСПЧ, суд постановил, что имели место нарушения статей Конвенции, среди прочего, запрещающих бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, обеспечивающих право на справедливое судебное разбирательство, а также право на свободу и безопасность, право на уважение частной жизни и право на эффективные средства правовой защиты.

ЕСПЧ установил нарушение в связи с тем, что Литва не провела должного расследования действий, предположительно предпринятых в отношении заявителя.

В то же время ЕСПЧ установил нарушения Конвенции в связи с пытками, которым заявитель подвергся в программе, ограничениями его свободы, частной и семейной жизни. Литва также несет ответственность за то, что заявителю грозит смертная казнь в юрисдикции, где ему не будет гарантирован процесс, обеспечивающий гарантии справедливого судебного разбирательства, предусмотренные Конвенцией.