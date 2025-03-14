Рекомендации литовским спортивным федерациям и организациям по связям с Россией и Беларусью остаются неизменными

„Спортивные федерации – независимые организации, они и их представители, спортсмены, сами решают, как действовать в той или иной ситуации. Однако мы настоятельно призываем национальные федерации и спортивные организации следовать рекомендациям министерства, поскольку война продолжается“, - цитируется в сообщении министр.

Р. Поповене отмечает, что спортивным федерациям и спортивным организациям по-прежнему рекомендуется разорвать спортивные связи со спортсменами, спортивными организациями и их представителями из России и Беларуси, а также осуждать военную агрессию России против Украины при участии в международных форматах.