Рекомендации литовским спортивным федерациям и организациям по связям с Россией и Беларусью остаются неизменными

„Спортивные федерации – независимые организации, они и их представители, спортсмены, сами решают, как действовать в той или иной ситуации. Однако мы настоятельно призываем национальные федерации и спортивные организации следовать рекомендациям министерства, поскольку война продолжается“, - цитируется в сообщении министр.
Р. Поповене отмечает, что спортивным федерациям и спортивным организациям по-прежнему рекомендуется разорвать спортивные связи со спортсменами, спортивными организациями и их представителями из России и Беларуси, а также осуждать военную агрессию России против Украины при участии в международных форматах.
Министерство также рекомендует не участвовать в спортивных соревнованиях, на которые приглашены и в которых принимают участие российские и белорусские спортсмены, команды, представляющие свои страны или выступающие в качестве нейтральных спортсменов.
Организациям также настоятельно рекомендуется не приглашать и не разрешать гражданам стран-агрессоров участвовать в спортивных соревнованиях и мероприятиях, организуемых в Литве.
Министерство иностранных дел Литовской Республики рекомендует не направлять приглашения и посреднические письма по вопросам выдачи виз гражданам России и Беларуси, а также обращаться к партнерам в ЕС с просьбой не выдавать визы в их странах или выдавать только однократные визы.
Спортивным федерациям рекомендовано не участвовать в любых форматах спортивных мероприятий и соревнований, организуемых Россией и Беларусью, а при участии в многосторонних форматах осуждать военную агрессию России против Украины и поддержку этой агрессии белорусским режимом.