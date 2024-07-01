Регистрироваться для участия в выборах в Сейм можно до 22 июля

На сегодняшний день в качестве независимых участников политической кампании Главизбирком уже зарегистрировал 14 политических партий, 45 кандидатов от партий и одного кандидата-самовыдвиженца.
Согласно положениям Избирательного кодекса, в качестве участников политической кампании должны регистрироваться политические партии. Также – физические лица, имеющие право быть кандидатами, собирающиеся самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах в Сейм.
Перед регистрацией независимые участники политической кампании должны открыть на свое имя банковский счет, который будет использоваться только для целей политической кампании, и подписать договор с казначеем кампании. Также необходимо заполнить заявление, если регистрируется политическая партия или гражданин, который намерен выдвинуть свою кандидатуру. При регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, необходимо заполнить представление.
Конституция предусматривает, что депутатом Сейма может быть избран гражданин Литовской Республики, который не связан присягой или обязательством перед иностранным государством, которому на день выборов уже исполнился 21 год и который постоянно проживает в Литве.
Также у него не должно быть неотбытого наказания, назначенного приговором суда. Кроме того к кандидату применяются иные требования, установленные Избирательным кодексом.
Выборы в Сейм в 2024 г. станут первыми, в которых, после внесения поправок в Конституцию, возрастной ценз для кандидатов в депутаты в Сейма снижен до 21 года – ранее он был на 4 годы выше.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября с. г.