Реакция Жемайтайтиса на требование президента: меня это не оскорбляет

„У президента есть такое право. Он утверждает министров. Он их одобряет или не одобряет. Президент считает, что должны быть технократы. Мы сможем обсудить этот вопрос“, – сказал политик.

„Это естественно, не в первый раз“, – прибавил он.

Глава страны заявил, что не будет утверждать на посты министров партийных кандидатов партии “Заря Немана“. Президент также заметил, что партии будет нелегко найти подходящих непартийных кандидатов, поскольку никто не хочет, чтобы его отождествляли с этой партией.

Жемайтайтис сказал, что заявления президента его не оскорбляют.