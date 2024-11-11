Реакция Жемайтайтиса на требование президента: меня это не оскорбляет

„У президента есть такое право. Он утверждает министров. Он их одобряет или не одобряет. Президент считает, что должны быть технократы. Мы сможем обсудить этот вопрос“, – сказал политик.
„Это естественно, не в первый раз“, – прибавил он.
Глава страны заявил, что не будет утверждать на посты министров партийных кандидатов партии “Заря Немана“. Президент также заметил, что партии будет нелегко найти подходящих непартийных кандидатов, поскольку никто не хочет, чтобы его отождествляли с этой партией.
Жемайтайтис сказал, что заявления президента его не оскорбляют.
„Меня не оскорбляют, надо спросить у наших избирателей. Если президент говорит, что 200 000 человек, которые голосовали за „Зарю Немана“... Это мнение президента, он должен объяснить, как оценивает таких людей“, – заметил политик.
„Почему я должен комментировать высказывания президента. Президент сказал, президент и комментирует. Я представляю людей, голосовавших за „Зарю Немана“, – сказал он.
Несмотря на критику в стране и за рубежом, социал-демократы создали правящую коалицию с „Зарей Немана“ и демократическим союзом „Во имя Литвы“.
„Я очень четко сказал лидерам Социал-демократической партии, что не буду утверждать и не позволю им даже пытаться выдвинуть кандидатов „Зари Немана“ из самой партии. Они могут попытаться выдвинуть кандидатов-технократов“, - заявил Науседа в понедельник.
„Я не знаю, кто из уважающих себя людей захочет идентифицировать себя с лидером другой партии, если таковые появятся, мы обсудим“, - добавил он.
После таких заявлений президента кандидат в премьер-министры от соцдемов Гинтаутас Палуцкас сказал, что поможет „Заре Немана“ найти кандидатов.
„Это задача правящей коалиции и моя найти таких кандидатов в министры, которые пройдут так называемый фильтр. Я готов это сделать“, – сказал Палуцкас.
На просьбу объяснить, значит ли это, что у „Зари Немана“ не будет своих кандидатов, политик ответил, что за всех министров ответственность на себя берет коалиция.
„Во-первых, ни у одной партии нет собственных министров. Все министры осуществляют программу правительства, за которую в ответе коалиция. Поэтому все министры должны демонстрировать компетентность, обладать опытом, быть прозрачными и т.д. Мы найдем таких“, – подчеркнул он.
Палуцкас также сказал, что надо отложить обсуждение вопроса назначения Жемайтайтиса на пост вице-спикера.
„Плохая весть для Ремигиюса это то, что, видимо, это коснется и вопроса формирования руководства парламента. Будет, вероятно, отложен вопрос назначения на пост вице-спикера“, – заметил он.
„Кто будет претендовать, они сами должны решить, у них две квоты. Но я думаю, этот вопрос должен быть отложен до получения результатов расследования“, – прибавил политикjis.
Он не сказал, сможет ли Жемайтайтис быть вице-спикером.
Славу парламента выдвинет демократический союз „Во имя Литвы“. Соцдемы получат три поста вице-спикеров, а „Заря Немана“ - два.