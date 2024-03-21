Реакция на визит Ландсбергиса к Волкову: вы потеряли много украинцев

"Я встретился с Волковым, чтобы пожелать ему наискорейшего выздоровления. Такие трусливые атаки не сменят наше направление, не умалят решимость", – писал Ландсбергис 15 марта и поделился фотографией с Волковым.
Под этим комментариям подписчики, а их 110 000, стали оставлять критические замечания.
"Вот так просто – один твит с так называемым российским оппозиционером, и вы лишились так много украинцев", – писал один подписчик из Украины.
Он прибавил, что соратники Навального – "такие же империалистические негодяи, только не столь явные, как банда Путина".
"Это паразиты, которые живут за счет желания людей поддержать борьбу с режимом, и ничего больше. Они даже не поддерживают легион "Свобода России", и тех, кто на самом деле воюет с российской армией", – не скрывал он своего возмущения.
"Я ценю весть, которую вы хотите передать, я большой поклонник помощи Украине, но этот человек не из Украины и не является союзником свободного мира", – писал другой подписчик.
"Есть в Литве украинские военные, которые проходят лечение? Есть ли у вас фото с ними?", – вопрошал третий подписчик.
"Этот парень блокирует украинцев и тех, кто их поддерживает, говорит о них разные глупости", – писал еще один подписчик.
Люди спрашивали у Ландсбергиса, задавал ли он Волкову вопрос, кому принадлежит Крым?
Три года назад сообщалось, что штаб Навального отказался внести правки в карту, на которой территория оккупированного Крыма была отмечена, как российская, а глава Крымских татар Рефат Чубаров тогда публично заявил, что Волков сказал, что у них нет возможности исправить это.
Некоторые подписчики назвали встречу Ландсбергиса с Волковым ошибкой, другие вспомнили о том, что Волков поставил свою подпись на просьбе об отмене санкций в отношении некоторых олигархов.
Это недавняя история – в марте 2023 года выяснилось, что в октябре 2022 года Волков от имени фонда Навального написал письмо министру иностранных дел ЕС Жозепу Боррелю, в котором просил отменить санкции в отношении глав Alfa Group, поскольку они "всегда подчеркивали свою аполитичность, а сама компания была создана без участия государства". Главу компании Михаила Фридмана назвали другом покойного Бориса Немцова, утверждали, что олигархи якобы поддерживали украинских беженцев. Волков тогда назвал это письмо "большой политической ошибкой".
Позже выяснилось, что есть и второе такое же письмо, которое адресовано Еврокомиссии, под ним также есть подпись Волкова. Волков утверждал, что его подпись там появилась "с помощью технологий", однако главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сказал, что Волков поставил эту подпись удаленным способом.
Были и такие подписчики, которые благодарили Ландсбергиса.
Delfi обратился за комментарием в МИД Литы.
Пресс-секретарь министра Паулина Левицките сказала, что оценка ДГБ о том, что нападение на Волкова в Вильнюсе, вероятно, организована и осуществлена Россией - это важная информация.
"Нападение на российского диссидента Волкова показывает, что как те россияне, которые нашли в Литве убежище, так и те, которые здесь живут, являются потенциальными мишенями. Мы находимся в неспокойном регионе, мы должны быть готовы к тому, что живем в иной реальности", – сказано в ответе Левицките.
В нем подчеркивается, что соответствующие ведомства сейчас работают над поиском преступников.
"Визит к пострадавшему Волкову перед имитацией выборов в России и поддержка российской оппозиции отражает тот факт, что Литва поддерживает силы, борющиеся за демократические перемены", – указала пресс-секретарь министра.