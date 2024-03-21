Реакция на визит Ландсбергиса к Волкову: вы потеряли много украинцев

"Я встретился с Волковым, чтобы пожелать ему наискорейшего выздоровления. Такие трусливые атаки не сменят наше направление, не умалят решимость", – писал Ландсбергис 15 марта и поделился фотографией с Волковым.

Под этим комментариям подписчики, а их 110 000, стали оставлять критические замечания.

"Вот так просто – один твит с так называемым российским оппозиционером, и вы лишились так много украинцев", – писал один подписчик из Украины.

Он прибавил, что соратники Навального – "такие же империалистические негодяи, только не столь явные, как банда Путина".

"Это паразиты, которые живут за счет желания людей поддержать борьбу с режимом, и ничего больше. Они даже не поддерживают легион "Свобода России", и тех, кто на самом деле воюет с российской армией", – не скрывал он своего возмущения.