Разведка: в прошлом году в Литве было мобилизовано наибольшее количество пророссийских избирателей

По данным Департамента государственной безопасности (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб (ВДОС), нет оснований утверждать, что голосование части жителей за пророссийских кандидатов было сформировано в результате целенаправленных операций влияния России. Утверждается, что пророссийские политические настроения рассматриваются не как внешняя угроза, а как внутренняя уязвимость государства.

„По оценкам разведки, для сохранения влияния на Западе Россия ориентируется на крупнейшие государства или те государства, где пророссийские политические силы имеют заметное политическое влияние. Нельзя исключать, что в среднесрочной перспективе Россия попытается воспользоваться этой уязвимостью литовского общества, усилив свое влияние на политические процессы, особенно если пророссийские настроения станут более популярными в обществе“, - говорится в Оценке угроз национальной безопасности.