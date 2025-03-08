Разведка: в прошлом году в Литве было мобилизовано наибольшее количество пророссийских избирателей

По данным Департамента государственной безопасности (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб (ВДОС), нет оснований утверждать, что голосование части жителей за пророссийских кандидатов было сформировано в результате целенаправленных операций влияния России. Утверждается, что пророссийские политические настроения рассматриваются не как внешняя угроза, а как внутренняя уязвимость государства.
„По оценкам разведки, для сохранения влияния на Западе Россия ориентируется на крупнейшие государства или те государства, где пророссийские политические силы имеют заметное политическое влияние. Нельзя исключать, что в среднесрочной перспективе Россия попытается воспользоваться этой уязвимостью литовского общества, усилив свое влияние на политические процессы, особенно если пророссийские настроения станут более популярными в обществе“, - говорится в Оценке угроз национальной безопасности.
Однако подчеркивается, что пророссийские общественные деятели, распространяя ложные утверждения и подвергая сомнению законность, демократичность и прозрачность выборов в Литве, помогали российским и белорусским пропагандистам, которые дискредитируют Литву посредством информационных кампаний.
В информационных кампаниях российская пропаганда стремится дискредитировать Литву, утверждая, что она якобы переписывает историю, поддерживает нацистские идеи и проводит русофобскую политику.
Литва представляется как русофобская страна
Как указывает разведка, цель России – сформировать образ Литвы как одной из наиболее русофобских стран Европы, подчеркивая, что политическая власть стран Балтии якобы дискриминируют русскоязычное население по этническому признаку. Более того, русофобские проявления приравниваются к геноциду.
„Приравнивая мнимые проявления русофобии к геноциду, Россия стремится создать впечатление, что то, что пережил еврейский народ во время Второй мировой войны, сегодня переживают русские в странах Балтии“, - говорится в докладе.
„По оценкам разведки, обвиняя Литву в дискриминации русскоязычного населения, Россия, вероятно, стремится привлечь внимание международных правозащитных организаций и поддержку государств, где этнические, культурные и языковые вопросы являются особенно чувствительными“, - добавляют в спецслужбах.
Обвинения в переписывании истории
Историческая память также подвергается манипуляциям, поскольку цель состоит в том, чтобы легитимизировать исторические повествования, соответствующие интересам России. Распространяется информация о том, что в странах Балтии систематически искажается история Второй мировой войны, поощряются нацистские идеи и прославляются лица, сотрудничавшие с нацистами.
„Этот пропагандистский нарратив подкрепляется федеральным проектом политики в области российской истории „Без срока давности“, ориентированным на внутреннюю российскую аудиторию и реализуемым на протяжении последних нескольких лет. Осуществляя его, институты, связанные с правящим режимом Кремля, реализуют проекты, которые якобы разоблачают страны Балтии, переписывающие историю“, - говорится в оценке угроз.
Подобная тенденция наблюдалась в прошлом году, когда Россия отмечала 80-ю годовщину освобождения европейских столиц от оккупации нацистской Германии. Большое внимание уделялось дискредитации Литвы и ее антисоветского сопротивления. Прогнозируется, что число подобных инициатив будет расти.
Используются социальные сети, искусственный интеллект
Разведка также подчеркивает, что распространение дискредитирующих нарративов обеспечивается широкой и скоординированной сетью российских инструментов. Искусственный интеллект также используется для создания поддельных изображений, аудиозаписей и текстов.
„(Сеть) состоит из контролируемых государством СМИ, социальных сетей и пророссийских новостных сайтов“, – утверждается в отчете.
Для этого активно используется платформа обмена сообщениями Telegram. Не обходят стороной и автоматизированные профили (боты) и так называемые сети „троллей“.
Для подобных кампаний используют проверенную модель, когда враждебное сообщение публикуется на малоизвестном вебсайте или в аккаунте социальной сети и распространяется через каналы Telegram с большим количеством подписчиков. Поскольку цель – оказать влияние на максимально широкую аудиторию, сообщения переводятся на другие языки.
„Такого рода информационная операция была реализована в мае 2024 г. в пророссийских Telegram-каналах распространено ложное сообщение о двух лицах, открыто выступающих против НАТО и якобы задержанных в Литве 9 мая 2024 года. Позже эта фейковая информация появилась на российских новостных порталах и пророссийских литовских сайтах“, - говорится в сообщении.
Искусственный интеллект (ИИ) используется, поскольку он позволяет создавать контент быстрее, дешевле и требует меньшего участия человека, чем при создании с использованием традиционных методов.
Хотя сами по себе инструменты ИИ не считаются угрозой, считается, что они расширяют возможности распространения дезинформации с целью формирования общественного мнения, дискредитации политической системы и поощрения недоверия к СМИ и выборам.
„До 2024 года влияние контента, создаваемого ИИ, было небольшим, однако весьма вероятно, что такая дезинформация станет более влиятельной и опасной по мере развития технологий“, - говорится в отчете.
Напомним, что Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб (ВДОС) представили общественности десятую оценку угроз национальной безопасности.
Как и каждый год, в этом документе обозреваются события, процессы и тенденции, которые оказывают наибольшее влияние на ситуацию в сфере национальной безопасности Литвы. На основе долгосрочных тенденций, влияющих на национальную безопасность, в отчете дается оценка наиболее важных угроз и факторов риска, которые могут возникнуть для безопасности Литвы в ближайшем будущем.