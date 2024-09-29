Расследование "Невзлингейта" в Литве: "Путин уже в выигрыше"

Официальную позицию Литвы выразил вскоре после публикации ФБК президент страны Гитанас Науседа : следствие и суд во всем разберутся. Этот подход, в целом, отражает взгляд не только политиков и государственных служащих, но и литовского общества. За три десятилетия после восстановления в 1990 году государственной независимости в стране привыкли доверять судебной системе.

Вильнюс стал одним из самых заметных зарубежных центров для оппозиционных СМИ, деятелей культуры и образования. Их деятельность и споры между собой вызывают живой интерес в Литве и других странах Центральной Европы. Переходящий в уголовное расследование конфликт выходцев из России - тем более.

Литва в последние годы дала убежище многочисленным россиянам - противникам режима Путина. Это начало происходить еще до полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, но с того времени в страну переехали тысячи россиян.

„Во-первых, полиция и следственные органы теперь уже трех стран - Литвы, Польши и Латвии без сомнения досконально разберутся в этом деле и докопаются до истины, - сказал в интервью DW глава комитета по международным делам литовского Сейма Эмануэлис Зингерис. - Во-вторых, к сожалению, эта история уже принесла как минимум пропагандистскую выгоду Кремлю. Но, в-третьих, она не должна привести к свертыванию нашей поддержки российских демократических сил в изгнании. Это шло бы в разрез с национальными интересами Литвы, и, шире говоря, интересами Европейского союза“.

„ФБК всю вину за войну перекладывает только на Путина. Как будто в Буче украинок насиловал сам Путин, а не обычные русские солдаты. Пока ФБК не признает вины в происходящем также и русского народа, они будут фактически на стороне фашистской России“, - заявил Валатка в беседе с DW. „Особенно странно выглядит их борьба с коррупцией среди генералов. Неужели они хотят, чтобы российская армия эффективно воевала?“, - этот вопрос корреспонденту DW приходилось слышать в Литве не раз.

Однако российская агрессия против Украины воспринимается в этой балтийской стране особенно остро. Историческая память о депортированных и убитых в период советской оккупации вкупе с ощущением прямой и явной угрозы, исходящей от России, заставляют многих пристально присматриваться к российским оппозиционерам. И здесь Фонд борьбы с коррупцией оказывается не в лучшем положении. Их часто называют „обладателями имперского сознания“. Один из сторонников этой позиции - популярный политический обозреватель Римвидас Валатка.

Независимый эксперт Марюс Лауринавичюс в разговоре с DW изложил именно такой взгляд на ситуацию: „Разумеется, бывают случаи, когда спецслужбы используют людей, манипулируют ими без их ведома. Но здесь-то источник обвинений против Невзлина был заранее известен - RT, то есть фактически ФСБ. С моей точки зрения, это означает одно: ФБК сознательно принял участие в спецоперации Кремля“. По словам Лауринавичюса, не имея доступ к оригиналам переписки Леонида Невзлина в телефонах, утверждать что-либо категорически нельзя.

Найти в литовском политическом и медийном пространстве тех, кто безоговорочно верят расследованию ФБК про Невзлина, крайне трудно. Многих литовцев смущает то, что, что обвинения фонда повторяют материалы, распространенные до того российскими пропагандистами из RT, и то, что источник обвинений - сотрудник ФСБ.

Изменится ли положение оппозиционеров из РФ в Литве?

То, что в ситуации замешана ФСБ, вызывает в Литве заметную обеспокоенность. Здесь опасаются, что в случае успешного для Кремля исхода войны против Украины его следующей целью станут государства Балтии. Допустило ли правительство страны ошибку, впустив в страну так много россиян? Лауринавичюс считает, что не допустило: „Как мы могли не впустить команду Навального? Стратегически наша политика заключается в помощи российской оппозиции“. Не давать сотрудникам ФБК „без веских оснований было бы совершенно неправильно“, говорит он, но одновременно призывает спецслужбы тщательно проверять россиян и белорусов, желающих въехать в страну.