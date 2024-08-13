Расследование: граждане Литвы выполняли указания граждан России с целью обхода санкций

Предполагаемая стоимость возможной контрабанды составляет почти 2 млн евро, сообщила во вторник Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), которая проводит досудебное расследование.

По ее словам, совокупность собранных сотрудниками данных свидетельствует о том, что группа из пяти граждан Литвы, как подозревается, выполняя указания граждан России, стремилась обойти введенные в отношении России международные санкции и вывезти в Россию товары, экспорт которых в эту страну запрещен.