Распад коалиции в Германии: Шимоните надеется на сохранение обязательств перед Литвой

„Я надеюсь, что нет, потому что это все же слишком сильное обязательство, слишком большое обязательство, чтобы избирательный цикл мог это изменить. Тем более, что, насколько я знаю, самая сильная альтернативная политическая сила в оппозиции, а именно Союз христианских демократов, наша сестринская партия в Германии, действительно поддерживает размещение бригады“, - сказала И. Шимоните Žinių radijas.
„Если произойдет смена основных партий, вокруг которых формируются коалиции, или снова сформируется радужная коалиция, как это неоднократно происходило в Германии, чтобы к власти не были приглашены какие-то агрессивные антисистемные силы, то я не думаю, что это что-то изменит“, - добавила она.
Коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца распалось в среду вечером после ухода министров Свободной демократической партии Германии (СвДП), поддерживающих бизнес.
Это произошло после того, как канцлер О. Шольц уволил лидера СвДП министра финансов Кристиана Линднера после нескольких недель споров по поводу экономической политики.