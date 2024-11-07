Распад коалиции в Германии: Шимоните надеется на сохранение обязательств перед Литвой

„Я надеюсь, что нет, потому что это все же слишком сильное обязательство, слишком большое обязательство, чтобы избирательный цикл мог это изменить. Тем более, что, насколько я знаю, самая сильная альтернативная политическая сила в оппозиции, а именно Союз христианских демократов, наша сестринская партия в Германии, действительно поддерживает размещение бригады“, - сказала И. Шимоните Žinių radijas.