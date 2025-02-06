Расходы на парламентские поездки: спикер Сейма обещает строгий контроль

„Цели стратегического партнерства нам известны и очень четко определены. Приоритет командировок и поездок должен быть там, где сегодня межпарламентская дипломатия наиболее важна. Одним из таких направлений являются Соединенные Штаты Америки (США), также мне кажется, что все мероприятия, связанные с нашей безоговорочной поддержкой Украины. (…) Германия является важным направлением, где у нас особые связи в сфере обороны“, - сказал спикер парламента Саулюс Сквернялис на заседании правления в среду, говоря о расходах на командировки Сейма в 2025 году.
По его словам, также обязательными являются командировки, связанные с подготовкой Литвы к председательству в Совете Европейского союза (ЕС) в 2027 году.
Глава парламента заверил, что заявки членов Сейма на командировки будут оцениваться „сквозь призму необходимости, востребованности и финансов“.
В соответствии с Уставом Сейма правление Сейма устанавливает порядок распределения, использования и учета средств, выделяемых на парламентскую деятельность. Членам Сейма ежемесячно на расходы, связанные с их парламентской деятельностью, выделяется сумма в размере 0,8 средней месячной зарплаты.