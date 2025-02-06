Расходы на парламентские поездки: спикер Сейма обещает строгий контроль

„Цели стратегического партнерства нам известны и очень четко определены. Приоритет командировок и поездок должен быть там, где сегодня межпарламентская дипломатия наиболее важна. Одним из таких направлений являются Соединенные Штаты Америки (США), также мне кажется, что все мероприятия, связанные с нашей безоговорочной поддержкой Украины. (…) Германия является важным направлением, где у нас особые связи в сфере обороны“, - сказал спикер парламента Саулюс Сквернялис на заседании правления в среду, говоря о расходах на командировки Сейма в 2025 году.