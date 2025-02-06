2025.02.06 09:23

Расходы на парламентские поездки: спикер Сейма обещает строгий контроль

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В целях экономии средств, выделяемых на парламентские командировки, правление Сейма намерено всесторонне рассмотреть необходимость этих поездок. Правление Сейма предлагает парламентариям, получившим персональные приглашения для участия в различных мероприятиях, использовать средства, выделенные на парламентскую деятельность.

„Цели стратегического партнерства нам известны и очень четко определены. Приоритет командировок и поездок должен быть там, где сегодня межпарламентская дипломатия наиболее важна. Одним из таких направлений являются Соединенные Штаты Америки (США), также мне кажется, что все мероприятия, связанные с нашей безоговорочной поддержкой Украины. (…) Германия является важным направлением, где у нас особые связи в сфере обороны“, - сказал спикер парламента Саулюс Сквернялис на заседании правления в среду, говоря о расходах на командировки Сейма в 2025 году.

По его словам, также обязательными являются командировки, связанные с подготовкой Литвы к председательству в Совете Европейского союза (ЕС) в 2027 году.

Глава парламента заверил, что заявки членов Сейма на командировки будут оцениваться „сквозь призму необходимости, востребованности и финансов“.

В соответствии с Уставом Сейма правление Сейма устанавливает порядок распределения, использования и учета средств, выделяемых на парламентскую деятельность. Членам Сейма ежемесячно на расходы, связанные с их парламентской деятельностью, выделяется сумма в размере 0,8 средней месячной зарплаты.

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