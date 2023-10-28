Путинский режим — хрупкий. Но Россия не развалится. Интервью с ведущим британским экспертом по России Марком Галеотти

- Любые противостояния состоят из статичных и динамичных периодов. Мы находимся в странной ситуации, когда Украина находится в выигрышной позиции, но от победы любого рода ее отделяет довольно большой путь. Но весной Украина будет в гораздо более удачной позиции для продолжения контрнаступления. Прогресс есть, несмотря на то, что линия фронта сильно не двигается. Термин "тупик" мне не нравится. Но я признаю, что это будет длительный конфликт и мы должны это принять. Мы привыкли к тому, что войны — это такие быстрые внезапные явления. Но это не то, что происходит сейчас.

Доктор Марк Галеотти — британский историк, преподаватель и писатель. Он автор более чем десятка книг о России, российских спецслужбах, армии и криминалитете. В прошлом году вышла его очередная книга — "Войны Путина — от Чечни до Украины". Галеотти — почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона (UCL), старший научный сотрудник Королевского Института объединенных служб (RUSI) и ассоциированный научный сотрудник по евроатлантической геополитике британского аналитического центра "Совет по геостратегии".

Если говорить о мирном урегулировании между Россией и Украиной, Россией и Западом — это может занять много времени. Трудно предполагать достижение такого мира, пока Путин будет у власти. Но окончание боевых действий на территории Украины мы можем увидеть в течение ближайших двух-трех лет.

Но даже освобождение всей украинской территории не означает победы в этой войне. Линия фронта просто будет проходить по государственной границе. Конфликт продолжится. У России останется возможность восстановить свои силы. Она не потеряет способности запускать ракеты в украинские города.

Этот конфликт будет разделен на несколько стадий. Можно предположить, что в следующем году Россия потеряет наземный коридор в Крым , будет частично или даже полностью изгнана из Донбасса и окажется в гораздо более слабой военной позиции.

- Это маловероятно. Если в течение примерно половины того срока, о котором говорил ваш собеседник, Россия и Украина потеряют способность проводить сколько-нибудь значительные наступательные операции, конфликт может быть заморожен по сценарию, близкому к корейскому.

- Что вы имеете в виду под словами "долгий конфликт"? Николай Капитоненко из Киевского института международных отношений полагает, например, что он может продолжаться 10-12 лет…

- Если говорить об угрозе для НАТО, например, о том, что российские легионы прокатятся по странам Балтии, то этот кошмар становится все более неправдоподобным. Он и раньше не был особо реалистичным. Российские войска никогда не были в состоянии бросить вызов НАТО. А теперь мы видим, что Россия не в состоянии справиться даже с Украиной. Однако Запад находится в состоянии политической и экономической войны с Россией. И Россия может создавать ему проблемы. Вот, например, недавний разрыв газопровода между Финляндией и Эстонией. Россия способна проводить хакерские атаки, дестабилизировать позиции Запада на глобальном Юге и так далее. Но вооруженные силы РФ не представляют серьезной угрозы. После войны с Украиной ей придется потратить на их восстановление лет 10. И это если Кремль будет готов к этому, чего мы не знаем.

- Российская армия более чем за полтора года войны ценой жестоких потерь и страшных разрушений захватила не очень большую часть территории Украины, и на этом все. На русском есть такая поговорка: "Нас пугают, а нам не страшно". Не кажется ли вам, что Путин перестал пугать Запад?

- Вы думаете, что Россия будет этим заниматься? Как была, так и останется "вечно и неизменно имперской страной"? Вы из тех, кто верит в неизменность наций?

- Нет. Были люди, которые в 1940 году говорили, что германская культура в сущности милитаристская и никогда не будет другой. Но нации меняются. В российской истории просто еще не было того момента, когда страна могла посмотреть в лицо своему имперскому прошлому. Но это не значит, что его никогда не будет.

Меня очень беспокоят люди, которые говорят, что любые настроения "закодированы в культурном ДНК". Чтобы понять, что это не так, достаточно посмотреть на Скандинавию и увидеть, что сегодня там не так уж много осталось от культуры викингов.

- Один мой норвежский знакомый говорил недавно, что Норвегия, Дания и Швеция воевали между собой чаще, чем с кем-либо еще…

- Да, да!

- Мои источники в России утверждают, что путинский режим распадается. Какова ваша оценка? Можно ли ожидать падения путинского режима в обозримом будущем?