2024.04.26 13:04

Путем жеребьевки стали известны номера политических партий в бюллетенях для выборов в Европарламент

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В пятницу в Сейме Главная избирательная комиссия (ГИК) путем жеребьевки выяснила номера политических партий, участвующих в выборах в Европарламент (ЕП) в избирательных бюллетенях.

Как указывает ГИК, 18 политических партий выбрали по одному номеру: Партия труда, Союз демократов "Во имя Литвы", Христианский союз, Партия свободы, Движение либералов, Христианско-демократическая партия Литвы, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей, Литовская народная партия, Партия регионов Литвы, Социал-демократическая партия Литвы, Союз крестьян и зеленых Литвы, Партия зеленых Литвы, Национальное объединение, партия "Свобода и справедливость", политическая партия "Список Литвы", Союз народа и справедливости, Союз Отечества – Христианские демократы Литвы и Жемайтийская партия.

Если партии, собирающие подписи избирателей, соберут установленное количество подписей и две или более из них решат сформировать коалицию, они смогут выбрать один из доставшихся им номеров, который будет указан в избирательном бюллетене рядом с названием коалиции.

Выборы в Европарламент пройдут 9 июня этого года.

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