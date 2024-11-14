Протест в парламенте: во время присяги Жемайтайтиса оппозиция покинула зал заседаний

Лидер демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис сказал, что ему о таком протесте ничего неизвестно.
„Я ничего об этом не слышал, но, может, неподходящий день выбран для протестов. Конечно, мы демократическое государство и, я надеюсь, что в парламенте демократии и плюрализма будет больше, чем было. Это нормальные процессы, без них работа парламента невозможна“, – заметил он.
Жемайтайтис прокомментировал протест в фейсбуке.
„Чувство просто супер, когда консерваторы с либералами убегают из зала, потому что я приношу присягу!
Габриэлюс сбежал из парламента, как и его однопартийцы,
Спасибо Вам!
200 000 ваших голосов - обязательство для нас!“, – писал политик.
„Я не хочу участвовать в фарсе“, – объяснил свои действия консерватор Матас Малдейкис, который вместе с другими однопартийцами покинул зал заседаний.
„Мы хотели продемонстрировать происходящее - это присяга человека, который несколько месяцев назад нарушил Конституционный закон, а сейчас дает присягу, положив руку на Конституцию, обещая соблюдать законы Конституции, защищать демократию и т.д. Это несерьезно, это унижение Конституции и всех граждан.
Мы говорим обо всех гражданах страны. Есть люди, которые его избрали, это логично, но даже они должны понять, что этот человек, сбежавший с места преступления, вернулся сюда, и делает вид, будто ничего не произошло, а это несправедливо даже в отношении голосовавших за него людей. Мы - республика, и играем по одним правилам“, – сказал Малдейкис.
Конституционный суд признал, что Жемайтайтис своими антисемитскими заявлениями нарушил присягу депутата и грубо нарушил Конституцию. Ему грозил вотум недоверия и запрет на участие в выборах на 10 лет, однако Жемайтайтис отказался от мандата.
Малдейкис считает, что так Жемайтайтис воспользовался брешью в законе.
Малдейкис заверил, что протест „Десять минут молчания“ организуют не консерваторы.
„Нет, Союз отечества не организует. Я не знаю, что будет делать Жемайтайтис и другие, когда не смогут пользоваться нашим алиби <...>. А Жемайтайтис свою роль не оставляет. Для него самое страшное, что может случится - это если нас не останется. Он самый большой фанат консерваторов. Он живет у власти с нами. Без нас у власти он будет ничем“, – сказал он.
Delfi напоминает, что прославившийся антисемитскими заявлениями Жемайтайтис был приглашен со своей партией в правящую коалицию. В четверг вечером у здания парламента состоит акция протеста.
В понедельник соцдемы заключили договор о правящей коалиции с демократическим союзом „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“.