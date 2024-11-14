Протест в парламенте: во время присяги Жемайтайтиса оппозиция покинула зал заседаний

„Нет, Союз отечества не организует. Я не знаю, что будет делать Жемайтайтис и другие, когда не смогут пользоваться нашим алиби <...>. А Жемайтайтис свою роль не оставляет. Для него самое страшное, что может случится - это если нас не останется. Он самый большой фанат консерваторов. Он живет у власти с нами. Без нас у власти он будет ничем“, – сказал он.