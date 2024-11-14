Протест у Сейма: полиция Вильнюса усилит меры безопасности

„Будут дежурить примерно 50 полицейских. (...) Это оптимальная цифра. Мы проанализировали ситуацию. На наш взгляд, этого количества должно быть достаточно для обеспечения общественного порядка“, – заявил в четверг радио LRT Е. Лиепис.
Он сообщил, что полиция располагает определенной закрытой информацией, связанной с мероприятием, но, по словам Е. Лиеписа, службы не фиксируют особых сигналов о возможных беспорядках во время акции протеста.
„Не фиксируем особых сигналов. У нас есть определенная закрытая информация, которой я пока не могу с вами поделиться. Это связано с сегодняшним мероприятием, информация анализируется. (...) Сотрудников будет столько, сколько запланировано. Внимание полицейских будет обращено на некоторые обстоятельства“, – сообщил представитель ГКПВУ.
Ранее Е. Лиепис сообщил агентству Elta, что во время запланированной в четверг акции протеста у здания Сейма полиция Вильнюса также задействует и сотрудников Службы общественной безопасности. По его словам, ожидается, что в акции протеста возле Сейма могут принять участие несколько тысяч человек.
ELTA напоминает, что после подписания Социал-демократической партией Литвы коалиционного соглашения с „Во имя Литвы“ и „Зарей Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, нарушившего присягу депутата Сейма своими антисемитскими высказываниями, в четверг у здания Сейма пройдет запланирована акция протеста „Десять минут молчания“.
По мнению организаторов, акция протеста призвана показать, что в политике должны быть красные линии, среди которых – нулевая толерантность к антисемитизму. Отмечается, что в четверг, когда новый Сейм будет приведен к присяге в здании парламента, участники протеста обратятся к социал-демократам, демократам „Во имя Литвы“ и президенту страны Гитанасу Науседасу с просьбой внести изменения в коалицию.