2024.11.14 09:31

Протест у Сейма: полиция Вильнюса усилит меры безопасности

 
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ELTA
Naujo policijos pastato sostinės Sietyno g. atidarymas
Naujo policijos pastato sostinės Sietyno g. atidarymas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Во время акции протеста, которая пройдет в Вильнюсе возле здания Сейма в четверг, общественный порядок будут обеспечивать около 50 полицейских, сообщил начальник Правления общественного порядка Главного комиссариата полиции Вильнюсского района (ГКПВУ) Евгениюс Лиепис.

„Будут дежурить примерно 50 полицейских. (...) Это оптимальная цифра. Мы проанализировали ситуацию. На наш взгляд, этого количества должно быть достаточно для обеспечения общественного порядка“, – заявил в четверг радио LRT Е. Лиепис.

Он сообщил, что полиция располагает определенной закрытой информацией, связанной с мероприятием, но, по словам Е. Лиеписа, службы не фиксируют особых сигналов о возможных беспорядках во время акции протеста.

„Не фиксируем особых сигналов. У нас есть определенная закрытая информация, которой я пока не могу с вами поделиться. Это связано с сегодняшним мероприятием, информация анализируется. (...) Сотрудников будет столько, сколько запланировано. Внимание полицейских будет обращено на некоторые обстоятельства“, – сообщил представитель ГКПВУ.

Ранее Е. Лиепис сообщил агентству Elta, что во время запланированной в четверг акции протеста у здания Сейма полиция Вильнюса также задействует и сотрудников Службы общественной безопасности. По его словам, ожидается, что в акции протеста возле Сейма могут принять участие несколько тысяч человек.

ELTA напоминает, что после подписания Социал-демократической партией Литвы коалиционного соглашения с „Во имя Литвы“ и „Зарей НеманаРемигиюса Жемайтайтиса, нарушившего присягу депутата Сейма своими антисемитскими высказываниями, в четверг у здания Сейма пройдет запланирована акция протеста „Десять минут молчания“.

По мнению организаторов, акция протеста призвана показать, что в политике должны быть красные линии, среди которых – нулевая толерантность к антисемитизму. Отмечается, что в четверг, когда новый Сейм будет приведен к присяге в здании парламента, участники протеста обратятся к социал-демократам, демократам „Во имя Литвы“ и президенту страны Гитанасу Науседасу с просьбой внести изменения в коалицию.

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