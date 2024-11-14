Протест у Сейма: полиция Вильнюса усилит меры безопасности

„Будут дежурить примерно 50 полицейских. (...) Это оптимальная цифра. Мы проанализировали ситуацию. На наш взгляд, этого количества должно быть достаточно для обеспечения общественного порядка“, – заявил в четверг радио LRT Е. Лиепис.

Он сообщил, что полиция располагает определенной закрытой информацией, связанной с мероприятием, но, по словам Е. Лиеписа, службы не фиксируют особых сигналов о возможных беспорядках во время акции протеста.