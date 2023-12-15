Прошли межгосударственные консультации об оценки воздействия на окружающую среду радиоактивных отходов ИАЭС

6 декабря 2023 года в режиме видеоконференции состоялась встреча с общественностью Латвийской Республики.
Министерство окружающей среды содействовало проведению межгосударственных консультаций. На встрече также присутствовали представители Министерства окружающей среды, Министерства иностранных дел, Игналинской атомной электростанции, Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики, Центра радиационной безопасности, подрядчика ЗАО Svertas Group и Литовского энергетического института.
Во время встречи представитель Литовского энергетического института рассказал о целях планируемой хозяйственной деятельности и работах по реконструкции хранилища битумированных радиоактивных отходов и преобразованию его в могильник, указывается в сообщении Игналинской атомной электростанции (ИАЭС).
Целью этой встречи было проинформировать власти и общественность Латвийской Республики о проекте реконструкции хранилища битумированных радиоактивных отходов и его преобразования в могильник.
В процессе оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) заинтересованная общественность Литвы и соседних стран имела возможность ознакомиться с отчетом ОВОС и представить свои замечания и предложения.
Все полученные замечания и предложения будут учтены в документах ОВОС.
Отчет об ОВОС также доступен литовской общественности для консультаций и предложений.
Представление документа общественности состоится 20 декабря 2023 года в гибридном формате (вживую и прямая трансляция по интернету).
Онлайн-ссылка на опубликованный отчет по ОВОС: https://www.iae.lt/veikla/poveikio-aplinkai-vertinimas/85
Как указывается в сообщении, Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с требованиями Закона Литовской Республики об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности.
Решение о воздействии на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности будет принято Агентством по охране окружающей среды после завершения процедур межгосударственной оценки воздействия на окружающую среду, после получения заключений и рекомендаций субъектов ОВОС, которые будут рассматривать документы ОВОС в пределах своей компетенции.