Прокурор просит Сейм лишить неприкосновенности Жемайтайтиса, суд рассматривает дело о разжигании ненависти

Такое ходатайство прокурор представил на заседании Вильнюсского окружного суда в среду, принимая во внимание тот факт, что избранный в Сейм Р. Жемайтайтис в четверг принесет присягу и получит правовую неприкосновенность.

„После присяги Литве, приобретения иммунитета, с этого момента рассмотрение дела в суде будет невозможно, если Сейм не даст разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Прошу суд поручить генеральному прокурору обратиться в Сейм за согласием Сейма разрешить привлечь Жемайтайтиса, который станет членом Сейма“, - заявил в суде прокурор Юстас Лауцюс.

Вильнюсский окружной суд огласит свое решение по этому ходатайству в понедельник.