Прокурор просит Сейм лишить неприкосновенности Жемайтайтиса, суд рассматривает дело о разжигании ненависти

Такое ходатайство прокурор представил на заседании Вильнюсского окружного суда в среду, принимая во внимание тот факт, что избранный в Сейм Р. Жемайтайтис в четверг принесет присягу и получит правовую неприкосновенность.
„После присяги Литве, приобретения иммунитета, с этого момента рассмотрение дела в суде будет невозможно, если Сейм не даст разрешения на привлечение к уголовной ответственности. Прошу суд поручить генеральному прокурору обратиться в Сейм за согласием Сейма разрешить привлечь Жемайтайтиса, который станет членом Сейма“, - заявил в суде прокурор Юстас Лауцюс.
Вильнюсский окружной суд огласит свое решение по этому ходатайству в понедельник.
Обвиняемый Р. Жемайтайтис не возражал против этого требования.
После заседания политик еще раз подтвердил журналистам, что сам откажется от правовой неприкосновенности.
ELTA напоминает, что Р. Жемайтайтис является фигурантом дела, по которому его обвиняют в разжигании ненависти к лицам еврейской национальности и публичной поддержке международных преступлений, их отрицании или грубом принижении.