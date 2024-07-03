Прокурор обжаловала оправдательный приговор в отношении бывшего мэра Биржай и других политиков

Как сообщили в прокуратуре, в жалобе прокурор просит признать политиков Биржайского района виновными в инкриминируемых им преступных деяниях.
„Суд первой инстанции при вынесении приговора ненадлежаще оценил доказательства по делу, поэтому сделал выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и необоснованно оправдал вышеупомянутых подсудимых“, – говорится в прокурорской жалобе.
Решением от 13 июня этого года Паневежский окружной суд признал бывшего депутата Сейма В. Ринкявичюса, В. Эйдукаса и заместителя старосты Паровейского староства Эдиса Трапикаса виновными в преступном деянии коррупционного характера. Они были оштрафованы в общей сложности на 60 тыс. евро.
Суд постановил, что В. Эйдукас, будучи членом Биржайской муниципальной тендерной комиссии, незаконно действовал с тогдашним депутатом Сейма В. Ринкявичюсом добиваясь того, чтобы житель Биржай Э. Трапикас был назначен на должность старосты и заместителя старосты одного из староств. Эти трое обвиняемых были признаны виновными в злоупотреблении служебным положением.
Однако по другому эпизоду суд первой инстанции оправдал В. Эйдукаса, вместе с тогдашним мэром района В. Ярецкасом, обвиненным во взяточничестве участвуя в группе лиц, и Ритаса Вайгинаса, тогдашнего депутата муниципального горсовета, обвиненного во взяточничестве, как не совершавших данных преступных деяний.
Проходящим по данному делу В. Ярецкасу и В. Эйдукасу были предъявлены обвинения в том, что в 2021 г. они договорились с тогдашним депутатом Биржайского районного муниципального горсовета Р. Вайгинасом о голосовании в пользу их коалиции на заседании совета. Р. Вайгинас в обмен на голосование „за“ предположительно добивался увольнения директора учрежденного муниципалитетом общественного учреждения и назначения на эту должность своего однопартийца.