Прокуратура: расследования по поводу разглашения президентом информации о напавших на Волкова не будет

Как сказала заведующая Отделом коммуникаций Генеральной прокуратуры Эляна Мартинонене, расследование по факту возможного разглашения информации расследования без разрешения не начато.

Учитывая это, в данном случае досудебное расследование в соответствии с указанной статьей УК могло быть начато только в том случае, если такое решение было принято прокурором, который оценил, что обнародование конкретных данных нанесло вред расследованию и в случае установления других необходимых признаков преступного деяния", - говорится в сообщении прокуратуры.

"В ответе (Министерству внутренних дел) указано, что статья 177 Уголовно процессуального кодекса предусматривает исключительное право прокурора решать, какие данные расследования являются непубликуемыми и в какой степени допустимо их обнародование до рассмотрения дела в суде.

"Расследование не начато", - сказала Мартинонене.

Напомним, что 19 апреля Науседа сообщил о задержании в Польше двух лиц, подозреваемых в нападении на проживающего в Литве российского оппозиционера Волкова. После заявлений главы государства в прокуратуре была организована пресс-конференция, на которой была представлена ​​более подробная информация об операции правоохранительных органов в Варшаве.

Заявление Науседы о задержании лиц, подозреваемых в нападении на Волкова, подверглось критике со стороны ряда политиков. Одной из них была министр внутренних дел Билотайте, которая заявила, что обнародование подобной информации является прерогативой служб, а не политиков.