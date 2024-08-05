Прокуратура проверяет информацию о литовце, который якобы воюет в Украине на стороне России

По словам издания, последнее видео К. Кветкуса было выложено в Facebook 1 июля, в этом посте рецидивист стреляет из автоматического гранатомета. Он был в униформе цветов российской армии. Прежде чем начать стрелять, К. Кветкус прокричал на русском: „Слава России, привет Байдену...“. При взрыве гранат он уточняет, что одна из них предназначена для Америки, другая для Англии.