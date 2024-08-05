Прокуратура проверяет информацию о литовце, который якобы воюет в Украине на стороне России

„Эта информация проверяется и оценивается в рамках проводимого досудебного расследования военных преступлений в Украине“, - сообщила Elta в понедельник представитель Генеральной прокуратуры Рита Стундене.
Она не смогла сказать, начали ли проверять эту информацию сейчас, после того как информация появилась в социальных сетях, или ее начали проверять раньше.
Первым о деятельности литовца, проживавшего в Юрбаркском районе, в подкасте „Литовцы, убивающие украинцев и поддерживающие оккупантов“, сообщил блогер Скирмантас Малинаускас.
„Кветкус выставил очевидные доказательства того, что он воюет на стороне России. Это кадры с поля боя, а также различные видео и фотографии из России“, - сообщает Юрбаркская районная газета Šviesa.
По словам издания, последнее видео К. Кветкуса было выложено в Facebook 1 июля, в этом посте рецидивист стреляет из автоматического гранатомета. Он был в униформе цветов российской армии. Прежде чем начать стрелять, К. Кветкус прокричал на русском: „Слава России, привет Байдену...“. При взрыве гранат он уточняет, что одна из них предназначена для Америки, другая для Англии.