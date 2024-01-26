Прокуратура прекратила расследование дел о строительстве домов депутата Жемайтайтиса и бывшего парламентария Имбрасаса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Досудебное расследование дел о строительстве домов депутата Ремигиюса Жемайтайтиса и бывшего парламентария Юозаса Имбрасаса в Вильнюсе прекращено, сообщила в пятницу прокуратура.

"Прокурор Отдела Вильнюсской окружной прокуратуры по расследованию организованной преступности и коррупции, изучив собранные в ходе досудебного расследования данные и показания свидетелей, принял решение о прекращении досудебного расследования дела о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Такое решение было принято после того, как было установлено отсутствие деяния с признаками преступления или правонарушения", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Прокуратура также сообщила об отказе в применении мер защиты общественного интереса по делу о строительстве домов Р. Жемайтайтиса и Ю. Имбрасаса в столице.

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