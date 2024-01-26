Прокуратура прекратила расследование дел о строительстве домов депутата Жемайтайтиса и бывшего парламентария Имбрасаса

"Прокурор Отдела Вильнюсской окружной прокуратуры по расследованию организованной преступности и коррупции, изучив собранные в ходе досудебного расследования данные и показания свидетелей, принял решение о прекращении досудебного расследования дела о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Такое решение было принято после того, как было установлено отсутствие деяния с признаками преступления или правонарушения", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.