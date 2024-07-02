Прокуратура предлагает признать мэра Друскининкай виновным в торговле влиянием

Р. Малинаускас обвиняется в даче взятки в размере 60 тыс. евро за то, чтобы это поместье не было снесено. Мэра обвиняют в том, что он через посредников давал взятки, чтобы по гражданскому делу относительно здания было принято положительное решение и его не снесли.