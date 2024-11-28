Прокуратура: повреждение кабеля в Балтийском море будет расследовать Объединенная следственная группа трех государств

Соглашение о формировании этой группы было подписано во вторник.

Напомним, что полторы недели назад в Балтийском море были повреждены телекоммуникационные кабели между Литвой и Швецией, а также Германией и Финляндией. По словам директора Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантаса Виткаускаса, по действующей версии, два зафиксированных инцидента произошли далеко друг от друга, за пределами территориальных вод Литвы.