2024.11.28 07:06

Прокуратура: повреждение кабеля в Балтийском море будет расследовать Объединенная следственная группа трех государств

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Generalinė prokuratūra Vilniaus apygardos teismui perduoda „Snoro“ bylą, Rusija atsisako suteikti informacijos
Generalinė prokuratūra Vilniaus apygardos teismui perduoda „Snoro“ bylą, Rusija atsisako suteikti informacijos

В связи с повреждением кабеля в Балтийском море была сформирована Объединенная следственная группа из трех стран: Литвы, Финляндии и Швеции, деятельность которой будет обеспечивать и координировать Евроюст, сообщает прокуратура.

Соглашение о формировании этой группы было подписано во вторник.

Напомним, что полторы недели назад в Балтийском море были повреждены телекоммуникационные кабели между Литвой и Швецией, а также Германией и Финляндией. По словам директора Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантаса Виткаускаса, по действующей версии, два зафиксированных инцидента произошли далеко друг от друга, за пределами территориальных вод Литвы.

После инцидента передача данных между Финляндией и Германией была полностью прервана. Кабель длиной почти 1200 километров является единственным прямым соединением между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, включая газопроводы и электрокабели.

Литовские политики связывают это повреждение с активизацией деятельности России в регионе и призвали к переговорам на уровне НАТО о совместном ответе альянса. Министр обороны Германии Писториус заявил, что повреждение кабелей следует расценивать как „диверсию“.

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