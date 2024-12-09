Прокуратура: подозреваемый в шпионаже против Литвы состоял в партии консерваторов

„Выявлено и задержано лицо, которое работало на российскую военную разведку по программе агентурной сети. Он был сотрудником этой агентурной сети. Сама по себе агентурная сеть — это исключительный, достаточно дорогой, сложный метод, требующий много ресурсов, работы и подготовки. Обычно в таких случаях собирается секретная информация, которая особенно актуальна для России“, – сказал на пресс-конференции замдиректора ДГБ.