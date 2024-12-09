Прокуратура: подозреваемый в шпионаже против Литвы состоял в партии консерваторов

По словам прокурора, как установило следствие, гражданин, предположительно собиравший информацию в сотрудничестве с российским ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ), являлся членом партии Союза Отечества- Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).
Этот гражданин, как заявили в прокуратуре, также состоял в Союзе политзаключенных и ссыльных Литвы.
„Предварительное расследование было начато в январе этого года после выявления лица, которое, по мнению спецслужб, было завербовано и предоставляло информацию российскому ГРУ, сотрудничало с этой разведывательной организацией“, – сказал А. Урбялис на пресс-конференции, состоявшейся в Генеральной прокуратуре в понедельник, добавив, что данное предварительное расследование было „одним из самых сложных“.
По словам прокурора, устанавливаются лица, которые могли действовать совместно с подозреваемым, а дело этого подозреваемого выделено в отдельное делопроизводство.
„Установлено, что лицо с двойным литовско-российским гражданством, состоящее в партии Союз Отечества- Христианские демократы Литвы и Союзе политзаключенных и ссыльных Литвы, то есть связанное членством с этими политическими организациями, собирало информацию, представляющую интерес для внешней разведки“, — заявил А. Урбялис.
По утверждению прокурора, после завершения предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы, подозреваемый ознакомится с материалами предварительного расследования, а позже будет принято решение о составлении обвинительного акта и передаче уголовного дела в суд.
Подозреваемый в шпионаже задержан, в ходе расследования правоохранители изъяли специальное оборудование, с помощью которого подозреваемому якобы передавались инструкции о том, какую информацию собирать.
„Гражданину передавались задания по наблюдению как за политическим полем, так и за нашей подготовкой к обороне, встречам НАТО, то есть вся возможная разведка как политической, так и экономической (информации – ELTA)“, – прокомментировал А. Урбялис.
Прокурор заявил, что на данный момент не может раскрыть имя подозреваемого, поскольку, по мнению А. Урбялиса, эта информация может быть полезна организаторам и заказчикам предполагаемого преступления.
Работал в программе агентурной сети
Заместитель директора Департамента государственной безопасности (ДГБ) Ремигиюс Бридикис назвал этот предполагаемый случай шпионажа „исключительным в истории современной литовской контрразведки“.
„Выявлено и задержано лицо, которое работало на российскую военную разведку по программе агентурной сети. Он был сотрудником этой агентурной сети. Сама по себе агентурная сеть — это исключительный, достаточно дорогой, сложный метод, требующий много ресурсов, работы и подготовки. Обычно в таких случаях собирается секретная информация, которая особенно актуальна для России“, – сказал на пресс-конференции замдиректора ДГБ.
По его словам, в эту сеть отбираются „одаренные сотрудники“, не выделяющиеся своим поведением, как правило способные к языкам, способные проводить операции в других странах под видом другого человека, соблюдающие конспирацию. По словам Р. Бридикиса, такие лица часто ведут бизнес в западных странах, занимаются творческой деятельностью, создают круг общения и собирают информацию для российского ГРУ.
По данным правоохранительных органов, российское ГРУ договорилось с подозреваемым о тайном сотрудничестве еще до 2018 года.
По словам замдиректора ДГБ, несмотря на членство подозреваемого в СО-ХДЛ, он интересовался и собирал информацию на различные темы.
„Информация собиралась несекретная, но представляющая интерес и значимость для России, то есть о деятельности политических партий, деятельности ссыльных, обороне Литвы, внутренней и внешней политике, подготовке к учениям, оборонном потенциале, деятельности Союза ссыльных и политзаключенных Литвы“, – рассказал Р. Бридикис.
Как заявил прокурор А. Урбялис, подозреваемый в шпионаже является лицом пенсионного возраста, он не работал ни в одном государственном учреждении Литвы.
„Он прибыл в Литву, видимо, с заданием. В ходе предварительного расследования есть данные, что уже с 2018 года он, предположительно, начал развивать свою разведывательную деятельность. Лицо прибывает в Литву в аналогичный период и не связано с литовскими учреждениями трудовыми отношениями“, – прокомментировал прокурор.
По словам А. Урбялиса, после прибытия в Литву подозреваемый примкнул к СО-ХДЛ, а также вступил в Союз политзаключенных и ссыльных Литвы. По данным правоохранительных органов, мужчина является ссыльным.
Подозреваемый в шпионаже, по данным правоохранительных органов, собирал информацию о политических партиях, государственных учреждениях и экономической жизни государства. Следует отметить, что, по заявлению прокуратуры, нет данных о том, что мужчина мог собирать и распоряжаться секретной информацией.
По словам прокурора А. Урбялиса, подозреваемый имел возможность общаться с лидерами СО-ХДЛ и членами других партий.