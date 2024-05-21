Прокуратура не комментирует, есть ли связь между актами саботажа в Польше и поджогом склада Ikea в Вильнюсе

Как указано в пресс-релизе прокуратуры, в ответ на опубликованную в Польше информацию о задержании девятерых человек, подозреваемых в совершении различных преступных деяний на территории Польши по приказу российских служб, прокуратура Литвы подтверждает, что как при расследовании преступных деяний указанного характера, так и других преступлений, сотрудники правоохранительных органов и других ведомств Литвы, Польши, Латвии, Эстонии и других стран активно сотрудничают и обмениваются соответствующей информацией.