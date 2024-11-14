Проходит первое заседание Сейма нового созыва

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Она пожелала новому Сейму, чтобы в нем не было места риторике ненависти, и призвала не растерять доверие, оказанное избирателями.

„Желаю, чтобы в этом Сейме не было места риторике ненависти, издевательствам. (…) Желаю дискуссий, но не ругани, более уважительного взаимного общения. Избиратели оказали нам большой кредит доверия, давайте не будем его терять, давайте работать, чтобы всем в Литве стало лучше, и будем бдительны, защищая независимость Литвы“, – пожелала Б. Весайте.