Программа нового правительства Литвы: налоги, пенсии и безопасность на фоне угрозы России

„Я с большой радостью представлю программу 19-го правительства Литвы и надеюсь, что с не меньшей радостью отчитаюсь о ней и ее радостях“, - заявил Г. Палуцкас на заседании Сейма.
Назначенный премьер-министр выразил удовлетворение в связи с тем, что программу нового правительства в публичном пространстве называют программой большого государства.
„Программа большого государства, видимо, предполагает, что есть и определенная программа маленького государства. И в этом есть определенная философская, политическая, экономическая разница. Потому что маленькое государство и программа такого правительства четко говорят, что мы оставляем сложные, кризисные случаи, сложные проблемы на решение самих членов общества, чтобы справлялись с возникающими вызовами, теми, с которыми мы можем справиться только вместе, солидарными, совместными усилиями“, - сказал Г. Палуцкас.
„Поэтому я очень рад и горжусь этим эпитетом. Потому что, по сути, эта программа правительства – это программа большого государства“, - добавил он.
Девятнадцатое правительство, формируемое Г. Палуцкасом, планирует повысить прогрессивность налога на доходы физических лиц, обязуется ежегодно увеличивать размер необлагаемых налогом доходов и максимально приближать его к минимальной месячной зарплате. Правящие также планируют отменить автоматическое включение во пенсионные накопления второй ступени и вернуть положение о зависимости пенсий от стажа работы.
Будущий Кабмин обещает стимулировать рождаемость, увеличить финансовую поддержку семей, ввести бесплатное питание для начальных классов, расширить региональную жилищную программу для молодых семей.
Ввиду продолжающегося военного вторжения России в Украину и в целях обеспечения надежной подготовки к обороне государства Правительство обещает обеспечить устойчивое финансирование национальной обороны, достигающее не менее 3,5 проц. валового внутреннего продукта.
После представления документа программа правительства обсуждается фракциями и комитетами Сейма, которые имеют право пригласить премьер-министра или министра для ответа на вопросы о программе правительства.
Не позднее чем в течение 15 дней после представления программы правительства Сейм должен рассмотреть программу на своем заседании. Новое Правительство получает полномочия действовать, когда большинством голосов членов Сейма, участвующих в заседании Сейма, одобряется его программа. Позже члены Правительства должны принести присягу в Сейме.
Таким образом, новый кабинет министров Г. Палуцкаса получит полномочия только тогда, когда программа Правительства будет одобрена парламентом – правящая партия надеется сделать это 12 декабря.
Если программа Правительства не будет одобрена или будет возвращена на доработку, новая редакция программы должна быть представлена в Сейм в течение 10 дней, и процедура ее рассмотрения повторяется.
Если Сейм дважды подряд не утвердит программу нового сформированного правительства, правительству придется уйти в отставку.
ELTA напоминает, что президент Гитанас Науседа в среду подписал указ о составе правительства. В новом Кабинете министров нет двух министров. Пока неясно, кто возглавит министерства окружающей среды и юстиции.