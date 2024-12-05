Программа нового правительства Литвы: налоги, пенсии и безопасность на фоне угрозы России

„Я с большой радостью представлю программу 19-го правительства Литвы и надеюсь, что с не меньшей радостью отчитаюсь о ней и ее радостях“, - заявил Г. Палуцкас на заседании Сейма.

„Программа большого государства, видимо, предполагает, что есть и определенная программа маленького государства. И в этом есть определенная философская, политическая, экономическая разница. Потому что маленькое государство и программа такого правительства четко говорят, что мы оставляем сложные, кризисные случаи, сложные проблемы на решение самих членов общества, чтобы справлялись с возникающими вызовами, теми, с которыми мы можем справиться только вместе, солидарными, совместными усилиями“, - сказал Г. Палуцкас.