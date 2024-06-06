2024.06.06 07:37

Прогноз Politico по выборам в ЕП: мандат должна получить и Пинскувене

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Živilė Pinskuvienė
Živilė Pinskuvienė
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

Одно из самых влиятельных европейских изданий Politico прогнозирует, кто из кандидатов, выдвинутых литовскими партиями, должен получить мандат на выборах в Европейский парламент (ЕП). В рядах 11 политиков большинство - многолетние члены Европарламента. Однако, по мнению издания, работать в ЕП должны отправиться и политики, которые еще не ходили по брюссельским коридорам, в том числе представитель Партии регионов Литвы Живиле Пинскувене.

Politico утверждает, что наибольшее количество мандатов в ЕП должны получить члены Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) – лидер этой политической силы, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте, ее коллега Юозас Олекас и член Сейма Оринта Лейпуте.

По два мандата должны получить Движение либералов, Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) и Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ). По прогнозам издания Politico, либералов в ЕП будут представлять староста фракции партии в Сейме Эугениюс Гентвилас и депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. Предполагается, что работу в Европарламенте продолжат Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене. К „крестьянину“ Бронису Ропе в Брюсселе должен присоединиться член Сейма Аурелиюс Верига.

Наконец, по одному мандату должны получить: демократический союз „Во имя Литвы“ и Партия регионов Литвы – считается, что их в ЕП будут представлять нынешний еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс и мэр Ширвинтос Пинскувене.

Напомним, что в этом году списки кандидатов в ЕП выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.

Избирательным правом для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП), которые пройдут в воскресенье в Литве, обладают 2 386 422 гражданина.

В списки избирателей на избирательных участках Литвы внесено 2 341 431 избиратель. В списках избирателей, голосующих в дипломатических представительствах и консульствах Литвы – 44 991 избиратель – столько зарегистрировалось для голосования за рубежом.

По сравнению с выборами в ЕП 2019 года, в этом году число избирателей сократилось на 4,2%, то есть на 104 120 избирателей.

Выборы в Европарламент пройдут в воскресенье, 9 июня.

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