Прогноз Politico по выборам в ЕП: мандат должна получить и Пинскувене

Одно из самых влиятельных европейских изданий Politico прогнозирует, кто из кандидатов, выдвинутых литовскими партиями, должен получить мандат на выборах в Европейский парламент (ЕП). В рядах 11 политиков большинство - многолетние члены Европарламента. Однако, по мнению издания, работать в ЕП должны отправиться и политики, которые еще не ходили по брюссельским коридорам, в том числе представитель Партии регионов Литвы Живиле Пинскувене.