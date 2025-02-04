2025.02.04 17:49

Продовольственный совет займется анализом цен на продукты питания

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ignas Hofmanas
Ignas Hofmanas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По словам министра сельского хозяйства Игнаса Хофманаса, первое заседание Продовольственного совета состоится 20 февраля, а выводы, скорее всего, будут представлены уже весной. По его словам, работа совета начнется с анализа распределения цен в цепочке поставок продовольствия.

„Первое заседание Продовольственного совета в настоящее время мы планируем провести20 февраля“, - сообщил И. Хофман журналистам во вторник.

„Работа совета будет включать анализ распределения цен на полный список основных и потребляемых продуктов питания. Это мясо, молоко, крупы и другие зерновые продукты“, - пояснил он.

По словам министра, совет будет собираться не реже одного раза в квартал.

По словам Министерства сельского хозяйства, Продовольственный совет объединит 27 представителей различных сфер. Как пояснил И. Хофманас, в совет войдут представители государственных учреждений, аграрного сектора, промышленников и торговцев.

„Одной из целей является сотрудничество между всеми звеньями на основе социального диалога“, - сказал И. Хофманас.

По словам министра, распределение цен на продукты питания является важным вопросом в обеспечении справедливой компенсации фермерам за их труд.

„Когда цены на рынках падают, чаще всего страдает самое слабое звено – фермеры“, утверждает он.

На вопрос о том, не увеличит ли новый институт бюрократию, И. Хофманас ответил, что сотрудничество с производителями и переработчиками должно снизить юридическое бремя.

„Все участники Продовольственного совета участвуют добровольно“, - сказал И. Хофманас, отвечая на вопрос о том, во сколько государству обойдется содержание совета.

Как сообщило во вторник Министерство сельского хозяйства, совет будет проводить постоянный мониторинг рынка продовольственного сектора, оценивать его результаты и предлагать решения, способствующие прозрачности ценообразования на продукцию. Учреждение также будет по собственной инициативе или по поручению правительства рассматривать проекты нормативных правовых актов в сфере продовольствия и давать заключения и рекомендации.

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