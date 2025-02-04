Продовольственный совет займется анализом цен на продукты питания

„Одной из целей является сотрудничество между всеми звеньями на основе социального диалога“, - сказал И. Хофманас.

По словам Министерства сельского хозяйства, Продовольственный совет объединит 27 представителей различных сфер. Как пояснил И. Хофманас, в совет войдут представители государственных учреждений, аграрного сектора, промышленников и торговцев.

По словам министра, совет будет собираться не реже одного раза в квартал.

„Работа совета будет включать анализ распределения цен на полный список основных и потребляемых продуктов питания. Это мясо, молоко, крупы и другие зерновые продукты“, - пояснил он.

„Первое заседание Продовольственного совета в настоящее время мы планируем провести20 февраля“, - сообщил И. Хофман журналистам во вторник.

По словам министра, распределение цен на продукты питания является важным вопросом в обеспечении справедливой компенсации фермерам за их труд.

„Когда цены на рынках падают, чаще всего страдает самое слабое звено – фермеры“, утверждает он.

На вопрос о том, не увеличит ли новый институт бюрократию, И. Хофманас ответил, что сотрудничество с производителями и переработчиками должно снизить юридическое бремя.

„Все участники Продовольственного совета участвуют добровольно“, - сказал И. Хофманас, отвечая на вопрос о том, во сколько государству обойдется содержание совета.