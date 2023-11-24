Продолжение "чекового скандала": по отчетам, мэр Бирштонаса заправляла топливом машину, находясь в это время на заседаниях горсовета

Самую крупную сумму за топливо из средств муниципалитета компенсировала себе бывший кандидат на пост мэра муниципалитета, представитель Демократического союза "Во имя Литвы" в Бирштонском муниципалитете Юргита Сержентене. В период последнего созыва муниципального совета она возместила себе расходы на топливо примерно на 17,35 тыс. евро.
"За эту сумму ей пришлось проехать около 192 тыс. километров. По 4224,4 километра в месяц. По 140 км в день. Каждый день, включая выходные, на протяжении почти четырех лет. И во время карантина", – говорится в публикации.
Среди рекордсменов – супруг Ю. Сержентене, бывший депутат горсовета Аудрюс Сержентас. Как и его супруга, в 2019 году он был избран в муниципалитет с Общественным избирательным комитетом Vieningas Birštonas (Единый Биртштонас), однако в 2023 году он уже не попал в совет. За последний свой срок полномочий стоимость проезженного им топлива составила 16,5 тыс. евро, о чем свидетельствуют данные расследования Skaidrinam.
В общей сложности супруги за топливо расплачивались 36 разными банковскими картами, хотя номера двух из них совпадают.
Между тем социал-демократ, бывший председатель Бирштонского отделения Движения либералов и известный бизнесмен курортного края Эрвинас Марчюленис, будучи депутатом горсовета, в качестве компенсации расходов на топливо получил 17 тыс. евро.
Представитель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в Бирштонском муниципалитете Дарюс Шешкевичюс за свой срок полномочий получил более 16,5 тыс. евро компенсации расходов на топливо.
Компенсацию в размере почти 15 тыс. евро получила и член Партии регионов Литвы Дайна Зданавичене. По данным расследования Skaidrinam, представленная ею сумма расходов на топливо в течение срока ее полномочий составила около 14,9 тыс. евро.
Между тем мэр Нийоле Диргинчене, возглавляющая Бирштонский муниципалитет с 2008 года, за период 2019-2022 гг. представила компенсации расходов на топливо на сумму 13 712,96 евро.
Подсчитано, что за весь свой срок она расплатилась как минимум 23 различными картами, а также как минимум 3 раза заправлялась топливом, председательствуя на заседании горсовета.
Кроме того указывается, что Н. Диргинчене за время своего пребывания в должности также возместила себе 103 евро расходов на принтер.