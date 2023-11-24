Продолжение "чекового скандала": по отчетам, мэр Бирштонаса заправляла топливом машину, находясь в это время на заседаниях горсовета

Самую крупную сумму за топливо из средств муниципалитета компенсировала себе бывший кандидат на пост мэра муниципалитета, представитель Демократического союза "Во имя Литвы" в Бирштонском муниципалитете Юргита Сержентене. В период последнего созыва муниципального совета она возместила себе расходы на топливо примерно на 17,35 тыс. евро.

"За эту сумму ей пришлось проехать около 192 тыс. километров. По 4224,4 километра в месяц. По 140 км в день. Каждый день, включая выходные, на протяжении почти четырех лет. И во время карантина", – говорится в публикации.

Среди рекордсменов – супруг Ю. Сержентене, бывший депутат горсовета Аудрюс Сержентас. Как и его супруга, в 2019 году он был избран в муниципалитет с Общественным избирательным комитетом Vieningas Birštonas (Единый Биртштонас), однако в 2023 году он уже не попал в совет. За последний свой срок полномочий стоимость проезженного им топлива составила 16,5 тыс. евро, о чем свидетельствуют данные расследования Skaidrinam.