Приграничные районы и безопасность: что ответил Палуцкас на тревогу местных жителей

На этой неделе политики Шилутского района, граничащего с Калининградской областью, с которыми беседовали в программе „Регион ELTA“, заявили, от центральной власти им не хватает конкретности в подготовке к реагированию на возможные угрозы Кремля. В свою очередь пресс-секретарь Шилутского района отметила, что жители взморья в последнее время задаются вопросом, куда их эвакуируют в случае агрессии.