2025.03.26 13:56

Приграничные районы и безопасность: что ответил Палуцкас на тревогу местных жителей

 
Бенас Бруналас
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Robertas Narmontas | Delfi

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас призывает жителей литовских муниципалитетов, граничащих с Россией, доверять институтам страны. По словам главы правительства, нет никаких оснований для беспокойства или поиска в государстве действующих „пятых колонн“.

„Я хотел бы призвать всех доверять институтам: армии, правительству, министерствам. Все эти люди и служащие сегодня выполняют свои обязанности – как напрямую обеспечивая безопасность нашей страны, так и обеспечивая рост этой безопасности, реализацию проектов оборонной инфраструктуры, мобилизацию необходимых финансов и прозрачность закупок“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в правительстве в среду.

„Сегодня важно стоять плечом к плечу, больше доверять друг другу и меньше искать различные „пятые колонны“ и прочие недоразумения. Именно поэтому я очень рад, что Литва является устойчивым государством и устойчивым обществом, в котором нет возможности для враждебных государств сбивать нас с толку“, - подытожил премьер-министр.

На этой неделе политики Шилутского района, граничащего с Калининградской областью, с которыми беседовали в программе „Регион ELTA“, заявили, от центральной власти им не хватает конкретности в подготовке к реагированию на возможные угрозы Кремля. В свою очередь пресс-секретарь Шилутского района отметила, что жители взморья в последнее время задаются вопросом, куда их эвакуируют в случае агрессии.

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