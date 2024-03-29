Причина обысков в офисе Партии труда: речь идет о присвоении 500 000 евро

Служба сообщает, что на данный момент подозрения предъявлены одному лицу. Отмечается, что 28 марта Вильнюсский участковый суд запретил этому человеку в течение двух месяцев общаться с определенными лицами. Также по решению прокурора назначены временные ограничения прав на собственность. Расследование организует и проводит Бюро делегированных европейских прокуроров.

СРФП сообщает, что в начале 2024 года были получены дополнительные данные из OLAF и других европейских ведомств, а 26-28 марта проводились обыски в домах неназванных лиц, а также на местах "бывших мест работы этих людей" – в офисе Партии труда. Проводили также допросы участников и свидетелей, другие действия в рамках процесса.

Сообщается, что речь идет о присвоении более 500 000 евро с 2014 по 2020 год. Подозревают, что средства могли быть присвоены путем не выполнения или имитации работы помощников европарламентариев.

В пресс-релизе СРФП сказано, что СРФП при сотрудничестве с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) проводят расследование в связи с возможным присвоением чужого имущества обманным путем и подделкой документов. Расследование возглавляет бюро делегированных в Литву прокуроров.

Практически нет сомнений в том, что основное действующее лицо в этом деле - Виктор Успасских, который накануне приостановил членство в партии и снял свою кандидатуру с выборов в ЕП.

"Мы будем участвовать в выборах в ЕП, но без Успасских, его фамилии не будет в списке", – сказал накануне лидер Партии труда Андрюс Мазуронис.

Первый номер в списке кандидатов в ЕП - Валентинас Букаускас.

Напомним, что 28 марта староста фракции ПТ в парламенте Виктор Федоров говорил о том, что есть мысли о роспуске партии. Мазуронис признал, что такую позицию поддерживает не только Федоров.

Мазуронис сказал, что пока решения о роспуске нет.