Приближается срок регистрации политических партий для участия в выборах в Сейм

Закон о политических организациях устанавливает, что в выборах в Сейм могут участвовать только политические партии. Политическая партия должна быть зарегистрирована в Регистре юридических лиц не позднее чем за 180 дней до даты выборов, поэтому политические партии, намеревающиеся принять участие в выборах, должны быть зарегистрированы до 16 апреля.

Учредительные документы и списки учредителей политических партий должны быть представлены в Министерство юстиции до начала марта, у которого есть 30 дней на подтверждение достоверности данных и документов и подготовку заключения о регистрации политической партии в Реестре юридических лиц.