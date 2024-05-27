Президенты Украины и Польши поздравили Науседу с победой

"Уважаемый Гитанас Науседа , поздравляю вас с переизбранием! Все эти самые трудные годы вы были рядом с нами каждый день и ночь. Я ценю всю вашу искреннюю поддержку Украины и убежден, что, работая вместе, мы обеспечим свободу, мир и безопасность в Украине , странах Балтии и всей Европе", - написал Зеленский в социальной сети X.

"Дуда передал свои искренние и огромные поздравления и особенно рад нашим отношениям с Польшей. Действительно, нам удалось сделать очень многое, и иногда я даже с радостью говорю, что у нас сложились такие хорошие отношения, как с вами, президент. (...) Президент всегда был большим другом Литвы, и его поздравления очень важны для меня", - сказал Науседа после разговора с президентом Польши.