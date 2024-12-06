Президенты стран Балтии выступают за совместное патрулирование Балтийского моря

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что действия должны предприниматься не только на уровне НАТО, но и на уровне государств региона Балтийского моря.

„Я рассматриваю возможность совместного морского патрулирования странами Балтии, Польши, Швеции и Финляндии. Это совместное патрулирование продемонстрировало бы, что мы очень серьезно принимаем меры, берем ответственность и способны защитить нашу критически важную инфраструктуру. Потому что это критическая инфраструктура стран НАТО“, – заявил Г. Науседа на пресс-конференции в Клайпеде.

„Потому что более чем очевидно, что гибридные атаки в следующем году станут чаще, в том числе и в Балтийском море“, — подчеркнул он.