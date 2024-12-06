Президенты стран Балтии выступают за совместное патрулирование Балтийского моря

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что действия должны предприниматься не только на уровне НАТО, но и на уровне государств региона Балтийского моря.
„Я рассматриваю возможность совместного морского патрулирования странами Балтии, Польши, Швеции и Финляндии. Это совместное патрулирование продемонстрировало бы, что мы очень серьезно принимаем меры, берем ответственность и способны защитить нашу критически важную инфраструктуру. Потому что это критическая инфраструктура стран НАТО“, – заявил Г. Науседа на пресс-конференции в Клайпеде.
„Потому что более чем очевидно, что гибридные атаки в следующем году станут чаще, в том числе и в Балтийском море“, — подчеркнул он.
Президент Эстонии Алар Карис также согласен с необходимостью предпринять все необходимые меры для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море.
„Мы должны быть уверены, что подобное не повторится“,– подчеркнул президент Эстонии.
„Мы не сможем быть на 100 проц. уверены, что нам удастся избежать таких вещей. Но мы должны приложить все необходимые усилия для защиты нашей инфраструктуры“, – подчеркнул он.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич также поддержал идею совместного патрулирования Балтийского моря.
„Мне бы очень хотелось поприветствовать идею патрулирования Балтийского моря, но нам еще предстоит проработать детали, потому что для этого нужны ресурсы, нужны корабли“, – подчеркнул он.
Поставщик услуг цифровой инфраструктуры и передачи данных GlobalConnect во вторник сообщил о ремонте поврежденного наземного оптоволоконного кабеля в Финляндии.
Последние инциденты произошли в понедельник днем, ремонтные работы все еще продолжаются, сообщает GlobalConnect. По состоянию на утро вторника одно из двух повреждений уже устранено, компания сообщила о продолжении работ по устранению второго повреждения.
Еще в ноябре в Балтийском море также были повреждены телекоммуникационные кабели, проложенные между Литвой и Швецией, а также Германией и Финляндией.