Президенты Литвы и Украины в Брюсселе обсудили соглашение о гарантиях безопасности

„Это была двусторонняя встреча, скоро мы подпишем соглашение о гарантиях безопасности. (...) Это достаточно подробный текст, и я рад, что мы, наконец, подпишем этот документ, хотя мы и так делаем все, что в наших силах, чтобы Украина получила военную поддержку и от нас, и от партнеров, мы также политически поддерживаем Украину“, - журналистам LRT в Брюсселе в четверг сказал Г. Науседа.