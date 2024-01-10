Президенты Литвы и Украины подписали совместное заявление "Kartu iki pergalės! Разом до перемоги!"

Во время встречи Г. Науседа подчеркнул готовность Литвы продолжать оказывать Украине всемерную поддержку – военную, экономическую и политическую.

Президент подчеркнул, что в 2024 году необходимо будет еще громче и больше говорить об Украине на международной арене. По словам главы государства, нельзя допустить, чтобы усталость от войны взяла верх и снизилась интенсивность международной поддержки, сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Мы верим, что Украина победит в этой войне, и мы будем поддерживать вас до победы. Другого варианта для нас никогда не было и не будет. Мы активно консолидируем наших союзников для оказания всей необходимой поддержки Украине, особенно военной. Мы твердо поддерживаем стремление Украины к членству в ЕС и НАТО и готовы помочь ей на пути к трансатлантической интеграции", - сказал Г. Науседа.

Президент подчеркнул, что поддерживает призывы к миру между Россией и Украиной на любых условиях.