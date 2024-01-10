Президенты Литвы и Украины подписали совместное заявление "Kartu iki pergalės! Разом до перемоги!"

Во время встречи Г. Науседа подчеркнул готовность Литвы продолжать оказывать Украине всемерную поддержку – военную, экономическую и политическую.
Президент подчеркнул, что в 2024 году необходимо будет еще громче и больше говорить об Украине на международной арене. По словам главы государства, нельзя допустить, чтобы усталость от войны взяла верх и снизилась интенсивность международной поддержки, сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.
"Мы верим, что Украина победит в этой войне, и мы будем поддерживать вас до победы. Другого варианта для нас никогда не было и не будет. Мы активно консолидируем наших союзников для оказания всей необходимой поддержки Украине, особенно военной. Мы твердо поддерживаем стремление Украины к членству в ЕС и НАТО и готовы помочь ей на пути к трансатлантической интеграции", - сказал Г. Науседа.
Президент подчеркнул, что поддерживает призывы к миру между Россией и Украиной на любых условиях.
По утверждению главы государства, это стало бы победой Кремля и стимулом для начала военной агрессии против другой страны в будущем.
Г. Науседа подчеркнул, что мирные переговоры должны проходить не на условиях агрессора, а на условиях защищающейся Украины, и выразил поддержку Формуле мира, предложенной В. Зеленским.
Главы Литвы и Украины также обсудили необходимость продолжать санкционную политику и добиваться изоляции агрессора в международном сообществе.
Большое внимание во время встречи было уделено обсуждению оборонно-промышленного сотрудничества двух стран, а также совместных производственных проектов. "Литва готова усилить военную поддержку Украины", - сказал Г. Науседа. Глава Литвы призвал предприятия больше и быстрее производить продукцию, которую можно экспортировать в Украину, особенно в сфере противовоздушной обороны.
Как указывается в сообщении, Г. Науседа также отметил поддержку Литвы в вопросах реконструкции и восстановления Украины, при этом особое внимание уделяется восстановлению школ, детских садов и энергетической инфраструктуры.
После двусторонней встречи президенты Литвы и Украины подписали совместное заявление "Kartu iki pergalės! Разом до перемоги! Together until the victory!" ("Вместе до победы!"), в котором подчеркиваются стратегические связи между Литвой и Украиной, общие ценности и непоколебимая решимость защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.