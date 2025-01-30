2025.01.30 17:52

Президенты Литвы и Украины обсудили возможные мирные переговоры по Украине

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

В четверг президент Гитанас Науседа в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил предстоящее неформальное заседание Евросовета, планы по укреплению европейской обороны и возможные переговоры о мире в Украине.

Говоря о возможных переговорах, Г. Науседа подчеркнул, что условия мира должна выдвигать Украина, а не агрессор.

„Мы скептически относимся к желанию закончить войну „быстрой договоренностью“. Мы не верим, что скорое перемирие приведет к устойчивому миру. Наоборот, это может означать моральное поражение Запада и создать условия для усиления Россией своего военного потенциала, тем самым еще больше увеличивая угрозу всей евроатлантической безопасности“, – заявил литовский лидер.

По словам президента, в основе любых возможных переговоров должно лежать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины с обеспечением прочных и долгосрочных гарантий безопасности.

Глава государства заверил, что Литва и впредь будет твердо придерживаться своих обязательств, выделяя не менее 0,25 проц. своего ВВП на безопасность и оборону Украины с продолжением двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества в сфере производства военных технологий.

В ходе беседы также обсуждалась конференция „Третий год, бесчисленное будущее: на защите свободы и детей Украины“, организованная в Украинском центре в Вильнюсе, посвященная третьей годовщине российской войны против Украины.

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