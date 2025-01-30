Президенты Литвы и Украины обсудили возможные мирные переговоры по Украине

Говоря о возможных переговорах, Г. Науседа подчеркнул, что условия мира должна выдвигать Украина, а не агрессор.
„Мы скептически относимся к желанию закончить войну „быстрой договоренностью“. Мы не верим, что скорое перемирие приведет к устойчивому миру. Наоборот, это может означать моральное поражение Запада и создать условия для усиления Россией своего военного потенциала, тем самым еще больше увеличивая угрозу всей евроатлантической безопасности“, – заявил литовский лидер.
По словам президента, в основе любых возможных переговоров должно лежать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины с обеспечением прочных и долгосрочных гарантий безопасности.
В ходе беседы также обсуждалась конференция „Третий год, бесчисленное будущее: на защите свободы и детей Украины“, организованная в Украинском центре в Вильнюсе, посвященная третьей годовщине российской войны против Украины.