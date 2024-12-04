Президенту предложен неполный состав правительства: двое кандидатов отклонены

„Да, я представил 12 (фамилий – ELTA). Потому что после бесед с президентом – и моих, и самих кандидатов – стала очевидна определенная ограниченность компетенций или профиля, скажем так, как претендента на пост министра юстиции, так и претендента на пост министра окружающей среды“, - в Сейме в среду журналистам сказал Г. Палуцкас.