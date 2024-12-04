2024.12.04 12:20

Президенту предложен неполный состав правительства: двое кандидатов отклонены

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас подтвердил, что президенту Гитанасу Науседе на утверждение были представлены только 12 кандидатов в новый Кабинет министров. Социал-демократ отметил, что главе страны не были представлены кандидатуры Сигитаса Поденаса на должность министра окружающей среды и Виргиниюса Куликаускаса на пост министра юстиции.

„Да, я представил 12 (фамилий – ELTA). Потому что после бесед с президентом – и моих, и самих кандидатов – стала очевидна определенная ограниченность компетенций или профиля, скажем так, как претендента на пост министра юстиции, так и претендента на пост министра окружающей среды“, - в Сейме в среду журналистам сказал Г. Палуцкас.

Портал lrt.lt сообщил в среду утром со ссылкой на источники, что Г. Науседе был представлен неполный состав Кабинета министров.

По словам Г. Палуцкаса, „ограниченность компетенций“ вышеупомянутых претендентов может помешать реализации программы Правительства, эффективному председательству в Евросоюзе в 2027 году.

„За оставшуюся до утверждения программы неделю мы решили поискать чуть более сильных кандидатов“, - пояснил политик.

Он заверил, что новые кандидатуры уже предложены. Назначенный премьер-министр собирается побеседовать с ними в среду днем.

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