Президенту предложен неполный состав правительства: двое кандидатов отклонены

„Да, я представил 12 (фамилий – ELTA). Потому что после бесед с президентом – и моих, и самих кандидатов – стала очевидна определенная ограниченность компетенций или профиля, скажем так, как претендента на пост министра юстиции, так и претендента на пост министра окружающей среды“, - в Сейме в среду журналистам сказал Г. Палуцкас.
Портал lrt.lt сообщил в среду утром со ссылкой на источники, что Г. Науседе был представлен неполный состав Кабинета министров.
По словам Г. Палуцкаса, „ограниченность компетенций“ вышеупомянутых претендентов может помешать реализации программы Правительства, эффективному председательству в Евросоюзе в 2027 году.
„За оставшуюся до утверждения программы неделю мы решили поискать чуть более сильных кандидатов“, - пояснил политик.
Он заверил, что новые кандидатуры уже предложены. Назначенный премьер-министр собирается побеседовать с ними в среду днем.