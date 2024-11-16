Президентская служба: ситуация с Teltonika выявила пробелы в сотрудничестве между учреждениями и госпредприятиями

„Инвестиции Teltonika – это то, в чем Литва особенно нуждается, они создают рабочие места с высокой добавленной стоимостью и способствуют устойчивости страны. Это инвестиции в рост литовской экономики, а значит, и в благосостояние литовского народа. Поэтому „зеленые коридоры“ для значительных масштабных инвестиций для Литвы должны быть не красивой метафорой, а эффективно функционирующим набором институциональных решений, реальной помощью как иностранным, так и национальным инвесторам“, - в комментарии указала Группа по вопросам коммуникации президента.
„Остановка строительства парка Teltonika High-Tech Hill еще раз выявила непростительные пробелы в сотрудничестве между учреждениями и государственными предприятиями и бюрократический характер процедур, показав, что необходимо менять немедленно. Общество увидело, что политикам и институтам, которые с большой энергией и желанием сообщают хорошие новости о начале инвестиционных проектов, не хватает этой энергии и желания в решении конкретных препятствий для инвесторов“, - подчеркивается в комментарии.
Науседа собирает информацию для оценки ответственных за ситуацию
Президентская служба также указывает, что Науседа собирает информацию для оценки учреждений или компаний, ответственных за приостановку инвестиций Teltonika.
„Поскольку ни один институт или государственная компания, ни один политик уходящего Правительства не берут на себя ответственность за возникшую скандальную ситуацию или возлагают ответственность за нее на саму Teltonika, президент собирает информацию для оценки ответственных за приостановку инвестиций Teltonika“, - указывает Группа по вопросам коммуникации президента.
„Президент предложит новому Правительству ввести принцип личной политической ответственности за решение инфраструктурных проблем и реализацию инвестиций“, - говорится в комментарии.
Напомним, что в пятницу глава компании группы Teltonika AGP Investments Арвидас Паукштис в своем аккаунте LinkedIn сообщил о том, что из-за нехватки электромощностей в стране, а также в результате прекращения Министерством экономики и инноваций (МЭИ) перевода земель в промышленное использование, компания высоких технологий Teltonika приостанавливает строительство тайваньского завода по производству полупроводниковых чипов в Вильнюсе.
„Приостанавливаются инвестиции в 10 заводов парка высоких технологий Teltonika THTH на территории 55 га, которые планировалось реализовать к 2028 году“, – сказал он.
По словам Паукштиса, после приостановки строительства не будет создано 6000 рабочих мест со средней зарплатой в размере 10 000 евро в месяц, ежегодно не будет создаваться ВВП Литвы на несколько миллиардов евро и не будет создана новая индустрия полупроводниковых чипов в Литве – придется расторгнуть договор на закупку проектных услуг у Тайваньских заводов по производству чипов.
„Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на 3,5 млрд евро“, – заявил Паукштис.
По словам бизнесмена, основная причина этого в том, что в Литве не хватает электромощностей на 63 мегаватта (МВт), на появление которых к 2027 году „не осталось надежды“, несмотря на обещания МЭИ о создании „зеленого“ коридора для инвестиций.
По словам бизнесмена, Оператора энергораспределения (ESO) просили установить электростанцию по производству электроэнергии из природного газа, однако этого не разрешают требования природоохраны.
В свою очередь оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid утверждает, что препятствий для подачи электроэнергии в парк высоких технологий компании Teltonika в Вильнюсе нет.