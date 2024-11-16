Президентская служба: ситуация с Teltonika выявила пробелы в сотрудничестве между учреждениями и госпредприятиями

„Инвестиции Teltonika – это то, в чем Литва особенно нуждается, они создают рабочие места с высокой добавленной стоимостью и способствуют устойчивости страны. Это инвестиции в рост литовской экономики, а значит, и в благосостояние литовского народа. Поэтому „зеленые коридоры“ для значительных масштабных инвестиций для Литвы должны быть не красивой метафорой, а эффективно функционирующим набором институциональных решений, реальной помощью как иностранным, так и национальным инвесторам“, - в комментарии указала Группа по вопросам коммуникации президента.