Президентская служба: конкретную информацию о приходе одного немецкого банка мы получим в этом году

„Сам банк прокомментирует, мы можем только прибавить, что долго конкретных новостей ждать не придется. Мы хотим оставить право комментария за банком. (...) Мы думаем, что это произойдет в этом году“, – сказал журналистам Аугустинавичюс.

„Президент не раз говорил, что на литовском рынке может появиться место для еще одного крупного игрока финансового сектора. Это повысит конкуренцию, улучшит услуги для клиентов“, – заметил он.

Аугустинавичюс сказал, что переговоры с банком ведутся в течение некоторого времени, а глава страны Гитанас Науседа хотел бы ускорить процесс.