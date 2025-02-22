Президент заявляет об отсутствии признаков вывода американских солдат: Литва готова принять даже большее их количество

„Я искренне верю, что Соединенные Штаты прекрасно понимают специфику региона и что восточный фланг НАТО особенно уязвим для агрессоров. Нет никаких признаков того, что США хотели бы сократить свое присутствие здесь“, - заявил Науседа журналистам.
„Наоборот, я могу ответственно заявить, что мы готовы инвестировать еще больше и принять, если другая сторона согласится, еще больше американских солдат и военной техники для постоянного присутствия на территории Литвы“, - добавил он.
О том, что в настоящее время нет никаких признаков и оснований полагать, что Вашингтон выведет американские войска из Литвы, заявил и министр иностранных дел Кястутис Будрис.
На прошлой неделе министр обороны США Хегсет предупредил союзников по НАТО в Европе, чтобы они не предполагали, что присутствие американских войск на континенте „будет длиться вечно“, и призвал их тратить больше средств на оборону.
Однако в ответ на подобные заявления бывший советник Трампа Герберт Рэймонд Макмастер заверил, что американские войска останутся в странах Балтии.
По данным Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM), в настоящее время в Европе размещено около 78 тыс. американских солдат, примерно 37 тыс. из них – в Германии.
В Литве дислоцирована боевая группа Батальона ротационных сил США.