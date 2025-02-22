Президент заявляет об отсутствии признаков вывода американских солдат: Литва готова принять даже большее их количество

„Я искренне верю, что Соединенные Штаты прекрасно понимают специфику региона и что восточный фланг НАТО особенно уязвим для агрессоров. Нет никаких признаков того, что США хотели бы сократить свое присутствие здесь“, - заявил Науседа журналистам.

„Наоборот, я могу ответственно заявить, что мы готовы инвестировать еще больше и принять, если другая сторона согласится, еще больше американских солдат и военной техники для постоянного присутствия на территории Литвы“, - добавил он.

О том, что в настоящее время нет никаких признаков и оснований полагать, что Вашингтон выведет американские войска из Литвы, заявил и министр иностранных дел Кястутис Будрис.