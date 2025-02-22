2025.02.22 07:21

Президент заявляет об отсутствии признаков вывода американских солдат: Литва готова принять даже большее их количество

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ru.DELFI.lt
Miuncheno saugumo konferencijos pirmininkas: JAV gali paskelbti apie dalies pajėgų išvedimą iš Europos
Miuncheno saugumo konferencijos pirmininkas: JAV gali paskelbti apie dalies pajėgų išvedimą iš Europos
ФОТО: PATRIK STOLLARZ | AFP / Scanpix

На фоне опасений, что Соединенные Штаты (США) могут поддаться желанию России вывести американские войска с восточного фланга НАТО, президент Гитанас Науседа вновь заявляет, что таких признаков нет. По его словам, если Вашингтон согласится, Литва могла бы принять еще больше американских военнослужащих.

„Я искренне верю, что Соединенные Штаты прекрасно понимают специфику региона и что восточный фланг НАТО особенно уязвим для агрессоров. Нет никаких признаков того, что США хотели бы сократить свое присутствие здесь“, - заявил Науседа журналистам.

„Наоборот, я могу ответственно заявить, что мы готовы инвестировать еще больше и принять, если другая сторона согласится, еще больше американских солдат и военной техники для постоянного присутствия на территории Литвы“, - добавил он.

О том, что в настоящее время нет никаких признаков и оснований полагать, что Вашингтон выведет американские войска из Литвы, заявил и министр иностранных дел Кястутис Будрис.

На прошлой неделе министр обороны США Хегсет предупредил союзников по НАТО в Европе, чтобы они не предполагали, что присутствие американских войск на континенте „будет длиться вечно“, и призвал их тратить больше средств на оборону.

Однако в ответ на подобные заявления бывший советник Трампа Герберт Рэймонд Макмастер заверил, что американские войска останутся в странах Балтии.

По данным Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM), в настоящее время в Европе размещено около 78 тыс. американских солдат, примерно 37 тыс. из них – в Германии.

В Литве дислоцирована боевая группа Батальона ротационных сил США.

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