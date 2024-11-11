Президент заявил, что не утвердит кандидатов „Зари Немана“ в правительстве: пусть даже не пытаются вносить

„Я очень четко сказал лидерам Социал-демократической партии, что не буду утверждать и не позволю им даже пытаться выдвинуть кандидатов „Зари Немана“ из самой партии. Они могут попытаться выдвинуть кандидатов-технократов“, - заявил журналистам в понедельник Науседа.
„Я не знаю, кто из уважающих себя людей захочет идентифицировать себя с лидером другой партии, если таковые появятся, мы обсудим“, - добавил он.
Поэтому он утверждает, что в ходе утверждения правительства могут возникнуть некоторые препятствия для реализации коалиционного соглашения.
„Но не исключено, что президент при формировании правительства создаст определенные препятствия для реализации этого коалиционного соглашения. И я сделаю это не из-за каких-то личных симпатий или антипатий, а потому, что считаю, что формирование такой коалиции на этой основе было ошибкой“, - сказал он.
„В такой стране, как наша Литва, растет какой-то бытовой, примитивный антисемитизм. (...) Говорить о Холокосте, о вещах, которые унижают еврейский народ, - никто себе этого не позволяет, и это невообразимо в цивилизованном мире“, - подчеркнул он.
Мы создали в Литве проблему
Глава страны подчеркивает, что зарубежные партнеры крайне негативно реагируют на присоединение партии „Зари Немана“ к правящему большинству. Хотя, по словам президента, прямых вопросов по этому поводу он сам пока не получал, отрицать существование проблемы нельзя.
„Со своей стороны могу сказать, что зарубежная реакция действительно очень негативная. (...) Пока таких прямых вопросов на уровне руководства я не получал, были общие запросы о том, как проходит формирование новой коалиции. Известие о Жемайтайтисе, возможно, еще не распространилось, но это лишь вопрос времени. Запросов будет больше“, - сказал журналистам в понедельник Науседа.
„Прежде всего, мы сами должны понять контекст Литвы, прошлое Литвы, те стигмы, которые мы испытали так же, как и многие другие страны“, - подчеркнул он.
По мнению главы страны, решение социал-демократов пригласить в правящую коалицию партию „Заря Немана“ во главе с Жемайтайтисом, известным своими антисемитскими высказываниями, было прежде всего безответственным.
„В частности, Германия – страна, которая чрезвычайно важна для нас. Сегодня этот вопрос (антисемитизма – ELTA) полностью за пределами политической повестки дня. Никто, никакая другая партия даже не осмелится поднимать антисемитизм как таковое, потому что будет стерта с лица земли“, - заявил президент.
„Однако усилиями некоторых безответственных людей мы создали в Литве проблему. Она существует, и мы не можем этого отрицать“, - подчеркнул он.
Глава Литвы подчеркивает, что как планы с немецкой бригадой, так и стратегическое партнерство страны с другими странами сохранятся. Однако, по его словам, некоторые вопросы могут продвигаться гораздо медленнее.
„Конечно, проекты, которые стартовали из-за этого, наверное, никто не остановит. (...) Не надо так прямо понимать причинно-следственные связи“, - подчеркнул Науседа.
„Действительно, вопросы могут решаться медленнее. (...) Если раньше мы и наши партнеры могли сразу приступить к рассмотрению конкретных вопросов, то теперь, возможно, в первой части разговора нам придется объяснять, что происходит в Литве и какие силы формируют политическую повестку дня“, - пояснил он.
Несмотря на критику со стороны иностранных партнеров, Социал-демократическая партия (СДПЛ), формирующая правящее большинство, в понедельник подписала коалиционное соглашение с „Зарей Немана“ и Союзом демократов „Во имя Литвы“.
Участие в коалиции возглавляемой Жемайтайтисом партии подверглось и международной критике. Критику и свою позицию по поводу решения высказали политики Германии, Польши и США.
В день приведения к присяге нового Сейма активисты организуют возле парламента акцию протеста под названием „Десять минут молчания“.
Как сообщили организаторы, в четверг, когда новый Сейм будет приведен к присяге в здании парламента, участники протеста обратятся к социал-демократам, демократам „Во имя Литвы“ и президенту страны Гитанасу Науседе с просьбой о переменах в коалиции.
В ходе акции собравшиеся планируют почтить минутами молчания ценности, которые, по мнению организаторов, готова попрать сформированная коалиция: политическую порядочность, международную репутацию Литвы, память о некогда убитых еврейских гражданах Литвы, надежность данных обещаний и заявлений.