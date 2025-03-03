2025.03.03 10:11

Президент выразил благодарность австралийским спасательным службам за помощь путешественнику Моцкусу

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Aurimas Mockus išgelbėtas
Aurimas Mockus išgelbėtas
ФОТО: Joint Operations Command

Президент Гитанас Науседа выразил благодарность австралийской спасательной службе за помощь, оказанную литовскому путешественнику Ауримасу Моцкусу.

„Мы получили хорошие новости из Кораллового моря: путешественник Ауримас Моцкус жив и здоров, хотя и истощен“, – написал президент в своем аккаунте в Facebook в понедельник.

„Я благодарен австралийским спасательным службам, которые помогли избежать несчастья“, – добавил глава государства.

В субботу австралийские СМИ сообщили, что литовский путешественник, переплывавший Тихий океан, предположительно попал в беду. Сообщалось, что сработал его аварийный радиомаяк.

В воскресенье спасательному самолету Австралийской службы морской безопасности удалось установить радиосвязь с Ауримасом. Путешественник сообщил, что не получил серьезных травм, он вычерпывает из лодки просочившуюся воду и просит о скорейшей помощи.

А. Моцкус отплыл из Сан-Диего, штат Калифорния, в октябре прошлого года, ежедневно преодолевая около 70 морских миль, и достиг бы пункта назначения через несколько дней, сообщают австралийские СМИ.

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