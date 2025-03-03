Президент выразил благодарность австралийским спасательным службам за помощь путешественнику Моцкусу

„Мы получили хорошие новости из Кораллового моря: путешественник Ауримас Моцкус жив и здоров, хотя и истощен“, – написал президент в своем аккаунте в Facebook в понедельник.
„Я благодарен австралийским спасательным службам, которые помогли избежать несчастья“, – добавил глава государства.
В субботу австралийские СМИ сообщили, что литовский путешественник, переплывавший Тихий океан, предположительно попал в беду. Сообщалось, что сработал его аварийный радиомаяк.
В воскресенье спасательному самолету Австралийской службы морской безопасности удалось установить радиосвязь с Ауримасом. Путешественник сообщил, что не получил серьезных травм, он вычерпывает из лодки просочившуюся воду и просит о скорейшей помощи.
А. Моцкус отплыл из Сан-Диего, штат Калифорния, в октябре прошлого года, ежедневно преодолевая около 70 морских миль, и достиг бы пункта назначения через несколько дней, сообщают австралийские СМИ.