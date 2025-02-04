2025.02.04 11:43

Президент: вводимые Трампом пошлины скажутся на Литве через союзников

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Пошлины, которые президент США Дональд Трамп намерен ввести на товары из Европейского союза (ЕС), не окажут прямого влияния на Литву, считает президент Гитанас Науседа. Однако, как подчеркнул глава государства, последствия от введения пошлин будут ощущаться через торговые отношения с крупнейшими странами ЕС.

„Наши экономические отношения с США гораздо менее интенсивны, чем у многих других стран“, – заявил Г. Науседа после состоявшегося в понедельник заседания Евросовета.

„Прямые последствия для нашей экономики будут небольшими, косвенные — безусловно да. Потому что мы связаны производственными цепочками с другими странами ЕС“, – сказал глава государства.

По словам президента, некоторые страны ЕС говорят о суммах в десятки миллиардов евро.

„Довелось побеседовать об этом с премьер-министром Ирландии. Там точно речь идет о суммах в десятки миллиардов евро“, – сказал президент.

Г. Науседа отметил, что на сегодняшний день торговый оборот Литвы с США – дефицитный.

„Торговый оборот Литвы с США – дефицитный, то есть мы экспортируем меньше, чем импортируем. А и в нашем экспорте довольно значительную долю занимают минеральные продукты или продукты из нефти“, – отметил он.

Ранее президент говорил о необходимости избежать торговой войны с США, а текущие разногласия превратить в „позитивную дискуссию“. По мнению главы государства, проблемы конкурентоспособности отраслей США можно было бы решить за счет экономических соглашений с ЕС.

Такой договоренности с Китаем пока нет, хотя Д. Трамп заявил в понедельник, что переговоры с Китаем пройдут „вероятно, в ближайшие 24 часа“.

В пятницу, на вопрос, собирается ли он ввести пошлины на товары, импортируемые из ЕС, Д. Трамп ответил: „Несомненно“.

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