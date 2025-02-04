Президент: вводимые Трампом пошлины скажутся на Литве через союзников

„Наши экономические отношения с США гораздо менее интенсивны, чем у многих других стран“, – заявил Г. Науседа после состоявшегося в понедельник заседания Евросовета.
„Прямые последствия для нашей экономики будут небольшими, косвенные — безусловно да. Потому что мы связаны производственными цепочками с другими странами ЕС“, – сказал глава государства.
По словам президента, некоторые страны ЕС говорят о суммах в десятки миллиардов евро.
„Довелось побеседовать об этом с премьер-министром Ирландии. Там точно речь идет о суммах в десятки миллиардов евро“, – сказал президент.
Г. Науседа отметил, что на сегодняшний день торговый оборот Литвы с США – дефицитный.
„Торговый оборот Литвы с США – дефицитный, то есть мы экспортируем меньше, чем импортируем. А и в нашем экспорте довольно значительную долю занимают минеральные продукты или продукты из нефти“, – отметил он.
Ранее президент говорил о необходимости избежать торговой войны с США, а текущие разногласия превратить в „позитивную дискуссию“. По мнению главы государства, проблемы конкурентоспособности отраслей США можно было бы решить за счет экономических соглашений с ЕС.
Такой договоренности с Китаем пока нет, хотя Д. Трамп заявил в понедельник, что переговоры с Китаем пройдут „вероятно, в ближайшие 24 часа“.
В пятницу, на вопрос, собирается ли он ввести пошлины на товары, импортируемые из ЕС, Д. Трамп ответил: „Несомненно“.