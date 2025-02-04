Президент: вводимые Трампом пошлины скажутся на Литве через союзников

„Наши экономические отношения с США гораздо менее интенсивны, чем у многих других стран“, – заявил Г. Науседа после состоявшегося в понедельник заседания Евросовета.

„Прямые последствия для нашей экономики будут небольшими, косвенные — безусловно да. Потому что мы связаны производственными цепочками с другими странами ЕС“, – сказал глава государства.

По словам президента, некоторые страны ЕС говорят о суммах в десятки миллиардов евро.

„Довелось побеседовать об этом с премьер-министром Ирландии. Там точно речь идет о суммах в десятки миллиардов евро“, – сказал президент.

Г. Науседа отметил, что на сегодняшний день торговый оборот Литвы с США – дефицитный.