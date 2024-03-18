Президент встретится с кандидатом на пост главы Минобороны

"Встреча с господином Кащюнасом должна состоятся в среду", – сказал Науседа.

Он сказал, что есть и другие кандидаты на этот пост, но Кащюнас идет первым.

"Во-первых, я намерен встретиться с ним, задать ему вопросы, которые меня волнуют. Особенно важен аспект преемственности работ в министерстве и осуществление важных для Литвы работ, а также его отношение к проблемам возможной коррупции, о которых упомянул Арвидас Анушаускас. После принятия решения было бы бессмысленным называть других возможных кандидатов", – заметил президент.

Науседа сказал, что своего кандидата на этот пост премьер-министр не предлагал.

"Нет, своего кандидата я не предлагал. Это был результат нашей совместной беседы с премьером. Обмен мыслями", – заметил он.