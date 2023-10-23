Президент внес предложение по введению семейной льготы: ее размер - 87 евро за ребенка в месяц

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Литвы Гитанас Науседа представил поправки к закону о подоходном налоге с граждан, предложив, дополнительно не облагать налогами определенную сумму у родителей, воспитывающих детей. По словам советника президента Ирены Сегаловичене, необлагаемый налогами минимум на одного ребенка составит 87 евро в месяц или 1044 евро в год.

"Суть предложения - мы должны учитывать необходимость финансового укрепления семей. Показатель риска бедности указывает на то, разводятся семьи и с детьми и без детей. Те семьи, которых есть дети, находятся в большей опасности", – сказала Сегаловичене.

Президент предлагает налоговые льготы семьям, дополнительный необлагаемый налогом размер, которым могут пользоваться только те люди, у которых есть дети и которые работают как на себя, так и по найму", – заметила советник президента.

Сегаловичене сказала, что президент убежден, что литовской налоговой системе не хватает важного элемента – учета не только доходов, но и расходов домашнего хозяйства.

"В конце года при декларации доходов государство вернуло бы им средства, согласно закону, эта льгота составляет 87 евро на одного ребенка в месяц. (...) 87 евро в месяц, это 1044 евро за ребенка в год", – заметила она.

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